Sigarayı bırakabilirsin

9 yıldır günde 1 paket sigara içiyorum. Ama kısa. İstiyorum yine de bırakamıyorum. Oruç tutarken sigara içmezsem sonra bırakmama faydası olur mu?

KESİNLİKLE faydası olur. Ancak iftardan sonra da içmemek en iyisidir.

Bu mümkün değilse azaltabildiğiniz kadar azaltın. Sigarayı bırakır bırakmaz ilk 24 saat içinde kan basıncında ve akciğer fonksiyonlarında düzelme başlar. Tamamen bıraktığınızda ise 2-12 hafta içinde kan dolaşımı iyileşir, bu da fiziksel aktiviteleri kolaylaştırır, 1-2 ay sonra öksürme, nefes darlığı, hırıltı gibi problemler azalır ve akciğerler güçlenir, 3 ay sonra kan dolaşımı ve nefes alıp verişi fark edilir şekilde düzelir.

ALERJİ TESTİ ŞART

26 yaşındayım. Yüzüm ve parmaklarım şişiyor. Tahlillerim iyi çıktı. Doktor stresten olduğunu söyledi. Ne yapmalıyım?

ALDIĞIN ilaçlar varsa onları öğrenelim. Ayrıca el ve yüzde şişmeler alerjik durumlarda, bazı romatizma hastalıklarında da olabilir. Bunlar için yapılmış tahlilin var mı? Bilmiyorum. Stres bedende birçok hormon ve salgıyı etkileyebilir. Mutlaka tam idrar tahlili yaptır. Protein kaçağı var mı? Bakalım. Ayrıca daha önce hepatit gibi bir karaciğer hastalığı geçirdiysen karaciğer testleri, protein, albümin testleri de görülmeli.

LAVMAN ORUÇ BOZMAZ

Babam 65 yaşında kabızlığı var. Ağızdan haplarla ve şuruplarla geçmeyince lavman yaptılar. Lavman yaptırmak orucu bozar mı?

BAZI lavmanlar ilaçla az miktarda, makat bölgesindeki dışkıyı yumuşatmak amacıyla yapılır. Bu tip lavmanda açlık ve susuzluğu giderici uygulama söz konusu değildir. Bu durumda din bilgisi uzmanlarının ifadesine göre oruç bozulmaz.

Ancak kalın bağırsaklarda gıda içeren sıvının bağırsaklara verilmesi veya orucu bozacak kadar su emilecek şekilde verilen suyun bağırsakta kalması durumunda orucun bozulabileceği de ifade ediliyor.