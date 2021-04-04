İlişkide kalbe dikkat

Hocam üç ay önce damarımı balonla açtılar. Cinsel ilişkiyi soramadım. Zaten onlar da anlatmadılar. Arkadaşlar duymuş. Kalp hastaları için ilişki sırasında altta olmak gerekiyormuş. Bu doğru mu?

TIKALI damarlar tedbir alınmazsa ölüme bile neden olabiliyor.

Kalp damar hastaları cinsel ilişki yaşarken tabi ki dikkatli olmalılar.

Çünkü kalbin işi artar.

Damar tıkanıklığı tedbir almazsan sorun yaratabilir.

Yapılan çalışmalarda cinsel ilişki pozisyonunun, yani altta olmanın faydası tespit edilmemiş. İlaçları düzenli kullanmak, cinsel ilişki sırasında sınırları zorlamamak yeterli olacaktır.

KANSER KORKUSU

32 yaşındayım. Halam meme kanseri oldu. Benim de sağ mememde üç haftadır ağrı ve kızarıklık var. Ben de mi kanser oldum?

ÖZELLİKLE meme şikâyetlerinde muayene bulguları çok önemlidir.

Sadece anlatılanlarla bir şeyler tahmin etmek oldukça güçtür. Hemen doktoruna git. Muayene ol. Gerekirse bazı kan ve görüntüleme tetkikleri düzenlenir. Her değişiklik kanser olsaydı, dünya da kadın kalmazdı.

Korkma, panikleme.

Memede kanserden şüphelenmemiz için; meme ve meme başında farklılık, memenin yanında ve/ya da koltukaltında bir kitle veya kalınlık, meme başının hassaslığı, meme ve meme başının görünümünde değişiklik, memenin boyutunda ve şeklinde bir değişiklik, meme başının içe dönmesi, meme derisinin ya da ucunun pullu, kırmızı ya da şiş olması (portakal kabuğu görüntüsü) gerekir.

AŞKTA SORUNUM VAR

Bir aydır cinsel organımda ve torbalarımda yanma hissi var. Orgazm olamıyorum. İdrarım ağrılı oluyor. Dereotu maydanoz iyi gelir mi?

DEREOTU satın aldığın adama iyi gelir. Hemen doktora gitmen sana daha iyi gelir. Öncelikle hemen iç hastalıkları uzmanına git. Genel muayene birçok ihtimali değerlendirmek için gerekli. Bel fıtıkları bile bu şikâyetleri yapma ihtimali taşıyabilir. Üroloji, Nöroloji ve hatta Fizik Tedavi Uzmanına ihtiyaç duyulabilir. Şikâyetlerin önemli gecikirsen gittikçe artacak gibi duruyor.