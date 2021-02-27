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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 27 Şubat 2021, Cumartesi

Israr etmeyin

Nafiz hocam, 2 yıllık evliyiz. Cinsel yaşantımız fena değil. Daha heyecanlı olabilmesi için değişik şeyler yapmak istesem eşime söylemeli miyim? Yoksa sürpriz mi yapmalıyım?
Aklına geleni eşinle tabi ki paylaş. Haberi olmadan yapma imkanın yok. Çünkü ikinizin birlikte olduğu bir durum bu.
"Fantezi. Fantazi" diye dilimize girmiş olan bu kelimenin anlamı "Sınırsız hayal" demektir. Cinsel ilişki ile ilgili çeşitli farklılıkları zihnimizde canlandırmak cinsel isteği arttırmak isteyenler için bir yöntemdir. Eşini rahatsız etmeyeceğini düşündüğün şeyleri paylaşabilirsin. Ancak eşinin rahatsız olduğu durum, fikir olursa ısrar etmek beklenenin tersi bir sonuç yaratabilir. Israr etmeme prensipleri ile hareket edin.

FİTİL YÖNTEMİNİ DENEYİN

Ozon tedavisi yaptırmak istiyorum. Ama kan görünce ve iğne vurulunca bayılıyorum. Kandan başka yolu yok mu?
Ozon tedavisinde tüm bedene yönelik fayda sağlamak için kullanılan iki yöntem var. Biri kan yoluyla diğeri rektal yolla yapılan fitil uygulaması diyebileceğimiz yöntemdir. Fitil uygulamasında ağrı, acı, kanama, tansiyon, nabız, sepsis gibi uygulama riskleri yok.
Hastalarımızda bu nedenle fitil yöntemiyle ozon tedavisi önerebiliyoruz.

REFLÜYE YOL AÇAR

Sık sık burnum tıkanıyor. C vitamini var diye portakal suyu içiriyorlar. Ekşimem yanmam oluyor. Başka bir şey yesem mi?
C vitamini tedavi değil destektir.
Var olan bağışıklık sisteminin tam ve doğru çalışmasında yeri vardır. Antikor oluşumunu uyarır ve bağışıklığı arttırarak enfeksiyonlardan korur. C vitamini kaynakları mutlaka diyette yer almalıdır.
Portakal, greyfurt, mandalinada C vitamini bulunur.
Ancak bunları tüketirken reflü, gastrit olabilir.

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