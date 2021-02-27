Israr etmeyin
Aklına geleni eşinle tabi ki paylaş. Haberi olmadan yapma imkanın yok. Çünkü ikinizin birlikte olduğu bir durum bu.
"Fantezi. Fantazi" diye dilimize girmiş olan bu kelimenin anlamı "Sınırsız hayal" demektir. Cinsel ilişki ile ilgili çeşitli farklılıkları zihnimizde canlandırmak cinsel isteği arttırmak isteyenler için bir yöntemdir. Eşini rahatsız etmeyeceğini düşündüğün şeyleri paylaşabilirsin. Ancak eşinin rahatsız olduğu durum, fikir olursa ısrar etmek beklenenin tersi bir sonuç yaratabilir. Israr etmeme prensipleri ile hareket edin.
FİTİL YÖNTEMİNİ DENEYİN
Ozon tedavisi yaptırmak istiyorum. Ama kan görünce ve iğne vurulunca bayılıyorum. Kandan başka yolu yok mu?
Ozon tedavisinde tüm bedene yönelik fayda sağlamak için kullanılan iki yöntem var. Biri kan yoluyla diğeri rektal yolla yapılan fitil uygulaması diyebileceğimiz yöntemdir. Fitil uygulamasında ağrı, acı, kanama, tansiyon, nabız, sepsis gibi uygulama riskleri yok.
Hastalarımızda bu nedenle fitil yöntemiyle ozon tedavisi önerebiliyoruz.
REFLÜYE YOL AÇAR
Sık sık burnum tıkanıyor. C vitamini var diye portakal suyu içiriyorlar. Ekşimem yanmam oluyor. Başka bir şey yesem mi?
C vitamini tedavi değil destektir.
Var olan bağışıklık sisteminin tam ve doğru çalışmasında yeri vardır. Antikor oluşumunu uyarır ve bağışıklığı arttırarak enfeksiyonlardan korur. C vitamini kaynakları mutlaka diyette yer almalıdır.
Portakal, greyfurt, mandalinada C vitamini bulunur.
Ancak bunları tüketirken reflü, gastrit olabilir.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kolesterol cinselliği bitirir 28 Şubat 2021, Pazar Üç aydır kolesterolüm yüksek. Sertleşme sorunu yaşıyorum. Açıkçası cinsel durumum iyi hiç değil. Kolesterol mü...
- Uykusuzluk ilişkiye zarar 26 Şubat 2021, Cuma Eşim 32 yaşında spor hocası. Ben de 34 yaşındayım. Son 7-8 aydır aramızda ilişki pek olmuyor. Kuvvetli de biridir....
- Vur deyince öldürmüşsün 25 Şubat 2021, Perşembe Eşimle ilişki isteğim azaldı. Doktora gittim "Spor yap düzelir" dedi. Ben haftada 3 kere maç yapmaya başladım....
- Şeker cinselliğe zarar 24 Şubat 2021, Çarşamba 41 yaşında bayanım.5 aydır cinsel isteksizlik yaşıyorum. Doktora gittim o da bana erkek hormonu olduğunu öğrendiğim...
- Aldatılma korkusu 23 Şubat 2021, Salı Son 4 aydır eşimle ilişkiye giremiyoruz. Hemen boşalıyor. 'Doktora git' dedim, gitmiyor. Beni aldatıyor olabilir...