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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 22 Şubat 2021, Pazartesi

İlişkiden korkmayın

Eşimle severek evlendik. Ama hala birlikte olamadık. Çünkü korkuyorum. Lütfen yardım edin.
BU durumla sık karşılaşıyoruz.
Sana has bir durum değil.
Güvendiğin aile hekimi, iç hastalıkları uzmanı, üroloji ya da kadın doğum uzmanına gidip konuşmalısın.
Öğrenmelisin. Bekleyince bilgi edinemezsin. Sorunun çözülmez, üzülürsün. Doğal bir süreç bu.
Evlilik deneyimi olan arkadaşların da bu konuda tecrübelerini seninle paylaşabilirler. Birinci prensip korkmamaktır...

GECELEYİN 11'DE UYU

Uyku sorunum var. Beslensem geçer mi?
Geçer ama sadece beslenmeyle de bu iş bitmez. Uyku saatlerini düzenle. Gece 11'de uyumuş ol. Uyumadan 4 saat önceden mavi ışıklı ekranlardan uzak dur.
Yani cep telefonu, bilgisayar ekranı televizyondan uzaklaş. Beyaz mavi ışık kullanma. Ayrıca vişne, nar, yumurta, süt ürünleri, somon ve sardalya balığı, Antep veya Siirt fıstığı, badem, ceviz ve kaju tüket.

ERKEKLERDE OLABİLİR

Askerde göğüslerim büyüdü. Hormon testi istediler. Laboratuardaki asker kadın hormonu istemişler dedi. Neden istemişler?
Laboratuardaki asker arkadaş hem konuyu bilmiyor, hem de bilmediğini bilmiyor. Östrojen hormonu üreten kanserler erkeklerde kadın memesine benzer meme büyümesi yapabilir.
Ayrıca çeşitli kanser hastalığı ilaçları da Jinekomasti yapabilir.

PROSTAT SPORLA İLİŞKİLİDİR

27 yaşındayım. Bisiklet sporu ile ilgileniyorum. "Prostat iltihabı" olmuşum. Sporla ilgisi var mı?
BİSİKLET oturakları dar ise yarış bisikleti benzeri öne doğru eğilme pozisyonu ile kullanım sürekli ise bu sporla ilgili olabilir. Üroloji uzmanı takibine gir. İltihap ihtimali de araştırılsın.
Ayrıca yaptığın sporu gözden geçir.
Hatta bir süre bırakarak şikayetlerinin etkilenip etkilenmediğini takip et.

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