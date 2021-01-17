Hanımla kardeş gibi olduk

Ben 23 yaşındayım. Halam meme kanseri oldu. Küçük halam ben sütyen takmıyorum ben olmadım dedi. Sütyen kanser mi yapar?

Sütyenin kanser yaptığına dair bildiğim bilimsel bir çalışma yok. Meme kanseri riskini arttıran bir çok faktör var. Ama bunların içinde Sütyen yok. Küçük Halan böyle düşünebilir.

37 yaşında tansiyon hastası oldum. Yetmedi şimdi hanımla kardeş olduk. Yetmedi conta gevşedi akıntı başladı. Ben bittim be hocam. Bir kanser kaldı olmadığım. Yakında o da olur herhalde. Benden bir şey olur mu?

Neden olmasın. Umut biterse her şey biter. Neden umudunu yitirdin anlamadım. Gerilim tansiyonunu yükseltir. İç Hastalıkları Uzmanına git. Takibe başla. Tetkiklerini yaptır. Tansiyon ilaçları cinsel isteği, sertleşmeyi olumsuz etkileyebilir. İlacını değiştirerek bu sorunu çözebiliriz. Akıntı tahliline göre mikrop mu? yoksa erkeklik sıvısına ait bir akıntı mı? Öğrenip tedbir alınır. Kanser nereden çıktı.

28 yaşındayım. Kiloluyum. Sınavlar vardı stresteydim. Öksürmeye başladım. Yatıyorum öksürük başlıyor. Kalkıyorum düzeliyor. Yatıyorum öksürük başlıyor. Kalkıyorum düzeliyor. Şaka gibi hacıyatmaz mikrobu dedi arkadaşlar. Bu nedir acaba?

Pozisyona bağlı öksürükler genellikle Reflü de olur. Ayrıca burun boğaz bölgesindeki et benleri veya benzer değişiklikler de bu tip şikayetler olabilir. Mutlaka Üst Gis endoskopisi, Kulak Burun Boğaz uzman muayenesi yaptırmalısın.

Biz 5 kardeşiz. Abimin 3 çocuğu var. 5 yıllık evli. Kardeşim 3 yıllık evli 2 çocuğu var. Ben 1 yıllık evliyim hiç çocuğum yok. Niye?

Zor soru. Her evli çiftin çocuk sahibi olma ihtimali kendilerine özel olarak değişir. Hem sizler farklısınız hem de eşleriniz. Herkes sağlıklı olsa bile her cinsel ilişkinin gebelikle ve sağlıklı doğumla sonuçlanma ihtimali yok. Korunmasız 1 yıl gebelik gerçekleşmediyse mutlaka İç hastalıkları, Üroloji ve Kadın Hastalıkları Uzmanına muayene ol.

24 yaşındayım 3 aydır adetim 9 gün gecikiyor. hastalık kapmış olabilir miyim?

Adet gecikmesi 7 günden uzun sürerse hastalık ihtimali olur. Şişmanlık, zayıflık, polikistik over sendromu, doğum kontrol ilaçları, şeker hastalığı, çölyak hastalığı, troid sorunları bu tip şikayetler yapabilir. Bu nedenle 3 ay devam eden şikayet için mutlaka doktor muayenesi olmalısın. tahlillerde şart.

Karaciğer yağlanmam var. Bitkisel olarak ne tavsiye edersiniz?

Karaciğer yağlanması çoğunlukla altta yatan sebep düzelince düzelir. Tedavi genellikle yağlanmaya yol açan sebebe göre yapılır. Örneğin; aşırı kiloların verilmesi (obezite tedavisi), yüksek kan trigliserid seviyesini düşürmek, varsa şeker hastalığını kontrol altına almak, alkol kullanımını kesmek hastalığı geriletir. Tedbir almayanlar karaciğer yetersizliği nedeni ile karaciğer nakline bile ihtiyaç duyulabilir. Sebze ağırlıklı beslen. Şekerli gıdalardan uzak kal. Enginar, turp, keçiboynuzu, ayva sofranızda bulunsun. Dengeli beslenin bol su için.

Eşim cinsel ilişkimizde eskisi gibi sertleşemiyor. Prostat olmasın dedik Ürolojiye gitti. Erken Andropoz olabilirsin demiş. Andropoz kaç yaşında başlar?

İleri yaş erkeklerdeki "Testesteron" yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak Andropoz gözlenir. Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir. Hemen panik yapmayın. Doktor olabilir demiş. Önce kan tahlilleri çıksın. Andropozda Cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, yaşam sevincinde azalma olur, Güç ve dayanıklılık azalır, boy kısalmaya başlar, Üzgünlük sıkıntılı ruh hali artar, Spor yetenekleri azalır, İş temposu azalabilir.