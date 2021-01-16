‘Menapozdayım korkuyorum’

3 yıl oldu. Menapoza girdim Hâlâ gerginim. Korkuyorum. Ya kemiklerim erirse çabuk kırılır mı? Kalsiyum alsam olur mu? Hangi ilacı içeyim?

Menapoza girme düşüncesi sizin paniklemenize sebep olmuş gibi duruyor. Menapoz doğal bir durumdur. Bir farklılıktır. Hastalık değildir. Gerilim de yapar. Hormonal değişiklikler duyguları değiştirir. Kemik erimesi ihtimali vardır. Bunun için düzenli beslenin. Süt ürünleri, maydanoz, keçi boynuzu kalsiyum kaynağıdır. Ancak yaklaşık 2 katı kadar magnezyuma da ihtiyaç vardır. Kuruyemişler, yeşil sebze meyveler, özellikle kabak çekirdeği tüketin. Gereksiz kalsiyum ilaçları almayın.

23 Yaşındayım. Yüzüm sivilce pazarı gibi. Herkes yağlı yeme diyor. Gerçeklik payı var mı? Perhiz yapmak istesem perhizi var mı?

Sen yeter ki perhiz iste. Yapana önerimiz tabi ki var. Şeker ve şekerli gıdalardan uzak dur. Margarin tipi katı yağlar, yağ, sentetik hidrojene bitkisel yağ, krema, kaymak, mayonez gibi besinlerden uzak dur. Kızartma yeme. Fazla tuzlu yersen sıkıntın artar. Tahıl ürünleri tüket. Çinko minerali içeriği yüksek olan kabuklu deniz ürünleri, et, tavuk, balık gibi besinleri tüket. Yani doğal ye. Bol su iç. Zayıfla. Düzenli banyo yap. Mikroneedling dediğimiz mezoterapi uygulamalarla izleri ortadan kaldırabiliriz.

Doktor bey ben alkolü bırakmaya çalışıyorum. 19 yıldır alkol alıyorum. İş işten geçmiş midir? Her alkol alan siroz olurmu? Şimdi bıraktım artık düzelir miyim? Ya Siroz olursam. Çocuklarımı çok seviyorum. Eşime çok çektirdim. Artık onu da rahat ettirmek istiyorum. Lütfen bana bunları anlatın

Pişmanlık her yarayı tamir eder. Önce sakin ol. En önemli konu senin Alkolü bırakmaya karar vermen. Zaten bu kararı vermişsin. Tedavi için bir İç Hastalıkları Uzmanının takibine gir. Takip uzun sürecek. Psikiyatrik destek ve son zamanlarda uygulanan alkol alışkanlığına karşı bazı ilaçlarla yardımcı olabiliriz. Alkol kesilir kesilmez siroza gidiş varsa düzelmeye başlıyor. Beslenmene dikkat etmen çok önemli. B vitamini açığı varsa takviye gerekir. Kabız kalmamalısın. Düzenli su iç. Yaklaşık 10-12 bardak su yeterli olur. Tansiyonun takibi, kan şeker ölçümün gerekir. Tekrar kontrolü unutma. İşler yoluna girince tekrar şımarıp geçmişi özleme. Eşine ve çocuklarına dilediğin gibi sarılmak için sabırlı olmalı bu işin peşini bırakmamalısın.

Kızım 17 yaşında. Çocukluğunda kalbinin alt kısmında hafif delik vardı. Şimdi şikayeti yok. Doktora gidelim desem de gelmiyor. Aksi biraz. Ama herşeyi de iyi. Yapmam gereken bir şey var mı?

Herşeyden önce şikayetinin olmaması sevindirici. Kalbin alt bölgesindeki deliklere Ventriküler Septal Defekt yani kısaca VSD deriz. Büyük delikler olursa ve kapanmazsa Akciğer içindeki damarların tansiyonu yükselir. bir çok şikayet olur. Eğer delik kapanmışsa veya çok küçülmüşse şikayet olmaz veya az olur. Mutlaka Trans Torasik Ekokardiyografi dediğimiz Kalp Ultrasonu yaptırmanı öneririm. Acıtmayan, korkutmayan bir görüntülemedir. Korkmadan yaptırsın. Küçük şikayetsiz delikler Gebelik gibi kan hacminin yükseldiği durumlarda yeni şikayet yapabilir. Bu nedenle şimdiden ihmal etmesin.

Şimdi 37 yaşındayım. Halam meme kanseri oldu. Benim şikayetim yok. Tahlillerim normal. Ama riskim var mı merak ediyorum. Gen testi yaptırmak istersem ne baktırmalıyım?

Eğer ailede meme kanseri olan bir akrabanız varsa düzenli meme muayenelerinizi ihmal etmeyin. Gen mutasyonu olarak BRCA1, BRCA2 dediğimiz mutasyonlarda risk artışı söz konusu olabilir. Ama her şeye rağmen yine de kesinlikle kanser olacaksınız demek değildir. Sigara, şişmanlık, stres, kimyasallara temas gibi riskleride azaltmaya çalışın.