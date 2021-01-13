İdrardaki kana dikkat!
Sadece prostat kanseri değil mesane yani idrar kesesi kanseri de idrarda kanama yaparak kendini gösterebilir. İdrarda gözle görülür bir kanama olduğunda, özellikle de ağrı sızı olmadan oluşmuşsa ilk olarak akla mesane kanseri geliyor. İdrarda belli belirsiz yanmalar, değişen idrar yapma alışkanlıkları, sık idrara çıkma gibi şikayetler de yapar. Sigara kullanımı çok önemli bir nedendir.
Sigara dışında endüstriyel kimyasallar ve boya sanayisinde kullanılan benzen türevli malzemeler de mesane kanseri oluşumuna zemin hazırlar.
İki ay sonra evleneceğim. Cinsel yolla mikrop kapmaktan korkuyorum. Bilgi verebilir misiniz?
Cinsel ilişki cinsel organlar yoluyla, vücut sıvıları yoluyla bulaşabilen hastalıklar açısından riskler taşır. Genel önerilere gelince; cinsel ilişkide bulunacağınız kişinin yani müstakbel eşinin cinsel sağlığı önemli. Bulaşıcı hastalık testlerinizi birlikte yaptırın. İlişki öncesinde de temizliğinize önem verin.
D vitamini alsam Corona'ya yakalanır mıyım?
D vitamini, bağışıklık sisteminin en önemli desteklerinden biridir.
D vitamini eksik olursa bağışıklık sistemimiz yeterince güçlü çalışmaz. D vitamini normal olsa da Coronavirüs enfeksiyonu açısından diğer kolaylaştırıcı özellikleri olan kişiler, maske-mesafe-temizlik kuralına uymayanlarda her zaman her enfeksiyon açısından risk vardır. D vitamini de al. Kendini de koru kolla.
Yedi yıldır şeker hastasıyım, yaşım 51. Cinsel hayatım sıkıntılı. İlaç önerir misiniz?
Diyabetes Mellitus yani şeker hastalığı düzensiz seyrederse, kan şeker kontrolleri yetersiz olursa sertleşmede sorun yaratabilir. İlaç sadece işin bir kısmıdır. Sofrada diyet yapmayan yatakta sıkıntı yaşar.
Hem damar hem de sinirlerin kılıfları bozulduğundan şeker hastalığına bağlı sertleşme bozuklukları uzun sürebilir.
Eşinle bunu paylaş. Sabırlı, gayretli ve düzenli bir şekilde şeker hastalığında yapılması gerekenleri yap. İlaç seni takip eden doktorun tarafından muayene sonrası verilsin. Piyasa işi yalan yanlış hap benzeri şeyleri alma.
Cebini gereksiz boşaltma.
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