Aşırı stres sizi güçsüz yapar

Annemde böbrek yetmezliği başlangıcı varmış. Ama diyalize girsin demediler. Diyalize girer mi?

TEDBİR alınmazsa, tedavi verilmezse ilerleyici olabilir. Diyaliz tedavisine de ihtiyaç duyabilir. Potasyum yüksek giderse, akciğer ödemi olursa, kalp zarında üresi yüksek sıvı birikirse, kendiliğinden kanamalar olursa, üre yüksekliğine bağlı beyin çalışma bozukluğu olursa ve bizim metabolik asidoz dediğimiz durum ortaya çıkarsa diyaliz tedavisi yapılabilir.

Babam 66 yaşında. Tansiyonu yüksek. Prostattan ameliyat oldu. evlenmek istiyor. Şimdi kalp krizi geçirmesin. Zaten prostat yok. Sonra gelin şikayet eder. Boşanmak isterse filan ortalık karışır. Ne dersiniz?

DURUM zor. Evlenme kararına karışmak doktor işi değil. Ben hangi kararı alırsa alsın yapmanız gerekenleri anlatayım. İstekli olması kendi açısından iyi. Bedenin de kontrol edilmesi iyi olur. İç Hastalıkları ve Üroloji Uzman muayenesi öncelikle şart. Hastamız bana başvurmuş olsaydı TT ekokardiyografi ve efor testi mutlaka yaptırırdım. 24 saatlik EKG HOLTER ve TANSİYON HOLTER YAPILMASI ÇOK ÖNEMLİ BİLGİLER VERİR. Kolesterol testleri, tam kan sayımı, tsh, tam idrar tahlili de gerekir. B ve D vitamin düzeylerinin bilinmesi de gerekir. Ayrıca üolojik performansının da uzman tarafından değerlendirilmesi iyi olur. Gerekli testleride yaptırın. Sonuçları babanızla paylaşın. Kaygılarınızı da karşılıklı birbirinize iletin.

33 yaşındayım. Evliyim, 2 yıldır erken boşalma sorunu yaşıyorum. Doktora gitmedim. Bana bir yol gösterin. Şeker hastasıyım. Nadiren şeker ilacı kullanıyorum. Ne yapmalıyım?

İKİ yıl oldukça uzun bir süre. Şeker hastalarında cinsel hayat olumsuz etkilenebilir. Erken boşalma şikayetlerden birisi olabilir. Bu nedenle perhiz-su-hareket-düzenli tedavi ve stres kontrolü yapılması şart. Uzun süren, düzensiz beslenen, düzensiz ilaç kullanan kişilerde beklenen olumsuzluklar daha fazla görülür. Erken boşalmanın en önemli sebebi stres-sıkıntı-korku-kaygıdır. Bunun üstüne yorgunluk, uykusuzluk, ispatlama çabası, isteksizlikte eklenince 3 tane hap yutsan nafile. Mutlaka üroloji uzmanına muayene ol. Ayrıca sana dediklerimi yapmana rağmen şikâyetlerin geçmezse mutlaka psikolojik destek al. Önce uykunu al. Yorgunluk erken boşalmanın garantisidir. Günlük hayatında her şeyini acele yapma. Yavaşla.Cinsel ilişki bir iş, bir görev değil. Beraberce istenmesi gereken bir durumdur. Bir yere yetişirken, bir randevuya yetişmeden önce, sonrasında yapılacak bir iş varken cinsel ilişkiye girmeyin. Gerilim erken boşalmayı tetikler. Ne aç ne tok ol. Aynı anda eşinde haz duyuyorsa mesele yok.

3 yıldır romatizma hastalığım var. Her şeyi kullandım. Sonunda da kortizon kullanıyorum. Beslenirken nelere dikkat edeyim?

TABİİ ki tuzsuz ye. Kortizon kullanılan durumlarda iştah açılır. Kan şekeri dengesi değişir. Beden tuz ve suyu hapseder. Mide koruyucu ilaçları kullanman gerekebilir. Kortizon ve ağrı kesiciler mide yemek borusu ve bağırsakları zedeler. Ayrıca düzenli balık tüket. Yeşil ve yapraklı sebzeler (ıspanak ve karalahana), turpgiller sebzeleri (brokoli, Brüksel lahanası, lahana, vs.), koyu renkli ürünler (tatlı patates, patlıcan, nar, havuç, kırmızı soğan, erik, portakal, kırmızı elma, biber, bezelye ve kırmızı üzüm) koruyucu özellikler taşır. Ceviz, badem, fındık grubu (yer fıstığı hariç), tam tahıllar, özellikle siyah, yeşil ve beyaz çaylar, zeytinyağı baharatlar (sarımsak, zencefil, zerdeçal, safran) gibi gıdalar romatizmal hastalıklar açısından faydaları bilinen gıdalardır.