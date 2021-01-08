Şeker kalbi vurur mu?

54 yaşındayım. Şeker hastalığım çıktı. Arkadaşım "kalp krizi geçirirsin dikkat et" dedi. Şeker kalp hastalığı yapar mı?

Şeker Hastalığı Kalp Hastalığı gelişmesine neden olabilir. Kalbi besleyen damarlarda Şeker hastalığı tedavi edilmezse tıkanmalar meydana gelebilir. Bu hastalıklar en çok ölüme yol açan sebeplerin başında geliyor. Kalpte Enfarktüs yani kalbi besleyen atardamarın tıkanması sonucu gelişen doku ölümü, kalp krizi, kalp yetmezliği bunların başlıcalarını oluşturur. Üstelik Şeker hastalarında bu risk 2-4 kat daha fazla oluyor.

Eşimle ilişki isteğim azalmıştı. Doktora gittim, "spor yap düzelir" dedi. Ancak bir işe yaramadı. Ne önerirsiniz?

Yapma. Spor bedendeki kas miktarını arttırır. Testosteron hormonu arttığında cinsel ilişki isteği olumlu etkilenir. Bu nedenle egzersiz yapın deriz. Sen "Vur deyince Öldürmüşsün" Yüksek enerji harcama ve yorulma sonrası kısa sürede yüksek enerji ve aktivite gerektiren Cinsel İlişkide başarılı olmaya çalışmışsın. Sonuç Hüsran olunca paniklemişsin. Gerek yok. Cinsel ilişki öncesi hafif tokluk, dinlenmiş hal, sakinlik tavsiye edilir.

Ozon Tedavisi yaptırmak istiyorum. Ama kan görünce, iğne vurulunca bayılıyorum. Kandan başka yolu yok mu. Siz ne önerirsiniz?

Ozon Tedavisinde Tüm Bedene yönelik fayda sağlamak için kullanılan iki yöntem var. Biri kan yoluyla diğeri Rektal yolla yapılan Fitil Uygulaması diyebileceğimiz yöntemdir. Fitil uygulamasında ağrı, acı, kanama, tansiyon, nabız, sepsis gibi uygulama riskleri yok. Bize başvuran hastalarımızda bu nedenle Fitil yöntemiyle Ozon Tedavisi önerebiliyoruz.

Kabızlığım uzun süredir var. Çay içiyorum. O da kabızlık yapıyormuş. Peki ben ne içebilirim?

Huzursuzluk da bağırsaklarına vurup kabızlık yapabilir. Huzursuz bağırsak hastalığında gazlı ve kafeinli içecekler rahatsız eder. Kahve, koyu çay, neskafe, süt, sütlü kahve, limonata, boza, kolalı içecekler, kakao, salep gibi içecekler şikayetleri arttırabilir. Ihlamur, adaçayı, papatya, anason ve rezene çayı bağırsak hareketlerini kolaylaştırıp, rahatlık verebilir. Sakız çiğnemek, iç çekmek de gazını arttırabilir. elinle karnını sağdan sola ovalayarak gazını çıkart. Tabi önce etrafında kimse olup olmadığını da kontrol et.

6 aydır işimden depresyondayım. 3 aydır ilaç kullanıyorum ama bu aşkı bitirdi. Ne yapmam gerekir?

Umutsuzluk, kızgınlık gibi duygular cinsel duyguların ortaya çıkmasını engelleyebilir. İşin ilginç yanı depresyonu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar cinsel isteksizliğe, ereksiyonun ortaya çıkmasına engel olabilir. bence ilacı veren doktorla bu durumu konuşarak bir süre ilacı kullanmayı kes. Eşler duygusal dünyalarını olumsuz etkileyen kötü giden iş durumu gibi değişiklikleri paylaşmalıdır. Eğer sorunun kaynağını eşine anlatmazsan, eşin kendi ihtimallerini düşünebilir. Bu durumun en kötü ihtimali ise "başka bir kadın" ihtimali olması fikridir. Aileni Sen kurtaracaksın. Önce bunları anlat ve Gönlünü alacak küçük Jestler yap.

69 yaşındayım. Dizim kireçli. Ameliyat olmak istemiyorum. Ama korkuyorum. Bana bir çare!

Kök Hücre Nakli denilerek de anlatılan bu yöntemin ismi P.R.P. uygulamasıdır. Yani Kan pulcuklarından Zengin (Trombosit) kan sıvısı uygulaması. Senden kan alıyoruz. Süzerek özel bir kısımı kandan ayırıyoruz. Daha sonra diz içine bu sıvıyı koyuyoruz. Ve hastayı takip ediyoruz. Ameliyat olamayacak hastalarda kullandığımız yöntemlerden biridir. Korkma. Yaptırabilirsin.