Eşım süreklı kaçıyor

Cinsel organımda idrar yaparken ağrı ve akıntı vardı. Test yaptılar trikomonas çıktı dediler. İlaç verdiler. Bu nasıl bir hastalıktır. Yeni evliyim. Eşimle ilişki sıkıntı yaratır mı?

Evet yaratabilir. Hem senin için hem eşin için sıkıntı artabilir. Trichomonas vaginalis dediğimiz canlı 'Trikomoniyazis'e neden olan mikroskopik bir parazittir. Özellikle cinsel açıdan aktif genç kadınlarda sık görülür. Cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır.

Tedavisi mevcuttur.

3 haftalık gebeyim. Bulantılarım var. Doktor bir mide ilacı verdi. 3 gündür kullanıyorum. Tamamen geçmedi. Akrabam daha önce akşamları tok karnına bir mide ilacı kullanıyordu. Siz bunu önerir misiniz?

Hayır. Bilmediğiniz, doktorunuzun vermediği ilaçları kullanmayın.

Özellikle emziren anneler ve gebelerde bu tip ilaçlardan sakınırız. süte de geçerler.

Ancak yemek yeme alışkanlıklarında, streste, oturma pozisyonunda yapılacak değişiklikler ateş olmaksızında şikayetlerde gerileme yapar.

59 yaşındayım. Eşim cinsel ilişkiye girmekten kaçınıyor. Bende de hala istek var. Doktora söylemeye de çekiniyorum. Bu yaşta hala ne istiyorsun derse yüzüm kızarır çünkü.

Doktora söylemeye çekinme. Mesleğimiz çare bulmaya çalışma mesleği.

Önce eşinle bu konuyu konuş. Ayıp diye düşünüp eşinle konuşmazsan hangi nedenle isteksiz olduğunu anlayamazsın. Zanlara, kuruntulara kapılırsın. Yaş ilerledikçe kas, kemik, eklemler aşınır. Eski alışkan olduğunuz pozisyonlar şimdi rahatsız edici olabilir. Uygun ilişki pozisyonlarınızı yeniden düşünün.

Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı cinsel organ ile ilgili sıkıntıları olabilir.

Gerekirse bir Kadın Hastalıkları Uzmanına muayene olsun. İleri yaş hanımlar bu yaştan sonra diyerek bu muayenelerini önemsemezler. Bazen idrar kesesi-rahim sarkmaları, ilişki sonrası idrar yapma şikâyetleri olabildiğinden cinsel ilişkiden sakınabilirler.