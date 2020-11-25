Sırtım ağrıyor

Eşim kalp krizi geçirdi. Cinsel hayatımızı nasıl düzenleyeceğimizi bilemiyoruz. Krizden önce doyumlu bir ilişki yaşıyorduk. Doktora söylemeye çekiniyoruz. "Hasta hasta neyi düşünüyorlar" derler mi?

CİNSEL hayat içinde öneri istenmesi ve verilmesi doğal bir durumdur.

Ayıp bir yanı yoktur. Nasıl ki hastalıklara uygun yemek yeme, hareket önerileri veriliyor, doktorunuzla mutlaka görüşün. Her hastanın hastalığı kendine özeldir. Ancak genel tavsiyelerden bahsedebiliriz. Uygun ve düzenli egzersizler, hareketler cinsel ilişki sırasında olası riskleri azaltabilir.

Alkollü ve sıcak ortamda cinsel ilişkiye girmekten sakının. Zaman kısıtlıysa erteleyin. Yetişme hissi ve gerilim sakıncalıdır. İyi dinlenilmiş bir gecenin sabahı cinsel ilişki için uygun zaman olabilir.

Memelerim büyük. "Estetik cerrahiyi sigorta ödemez" dediler. Ben "Sırtım ağrıyor" diyorum. Doğru mu?

ÖNCELİKLE durumu netleştirmek gerekir. Büyük meme yapısı bel, boyun, sırt ağrıları, fıtıklara neden olabilir. Bu nedenle hastalık söz konusu olur. Ameliyat gerekebilir.

Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin Genel Cerrahi ve/veya Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Bölümlerine Randevu almalısınız. Özel hastanelerdeki prosedürler çeşitli nedenlerle farklılıklar gösterebilir. Senin şikayetin sekonder yani ana hastalığa bağlı olmayan bir şikayet.

Üç ay sonra evleneceğim. Nişanlımla öpüştük. "Ya hastalık bulaşırsa? dedi. Dediği gibi olur mu? Bir de bana niye bu soruyu sordu?

BU soruyu neden sorduğunu ancak "O" bilir. Benim uzmanlık soruma gelince ağız kapalı halde dudaktan, yanaktan yapılan öpüşmelerde bulaşmadan bahsedilmez. Ancak kanayan yara, çizik, hasarlı cilt durumunda riskler artabilir. Bu nedenle Dudakta açık yarası olan kişilerle öpüşmek sağlıklı değildir. Ayrıca dil ile ağız içi teması olan öpüşmelerde yaralar, iltihaplar yoluyla bulaşma olabilir.