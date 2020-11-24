Eşim bunalımda

Eşim ikinci doğumdan sonra yaşlanma korkusuna girdi. Küçük çocuğumuzun emzirmesi bitince yeme, içme, egzersiz derken şimdi de "Daha az ilişkiye girelim. Yaşlanmamak için bu gerekli" diyor. Öneriniz nedir?

KORKULARIMIZ bizi yönetmeye başladığında daha hızlı yaşlanırız. Eşin korkularına teslim olursa daha hızlı yaşlanır. Kaygıyla genç kalmaya çalışmak elekle su taşımaya benzer. Ayrıca cinsel ilişki, bedensel yenilenmeye yönelik sistemin çalışmasını sağlar.

Sağlıklı cinsel ilişki huzurlu, zinde, kendine güvenen ve keyifli bir sosyal yaşamın temelidir.

54 yaşında bir kadınım. Sırtımda yanma, kaşınma oluyor. Sırtımdan kollarıma doğru yayılıyor. Kaşınan yerler yanıyor. Vücudumda gezen bir kaşıntı oluyor. Giydiğim kıyafet sanki sırtıma yapışıyor. Bilinmiş bir hastalığım yok. Sadece depresyon ilaçları kullanıyorum. 10 yıldır sabah akşam 2 hapım var onları içiyorum. Hangi doktora müracaat etmeliyim?

BU hastalığa tıp dilinde Prüritis diyoruz. Çok sık rastladığımız bir şikayettir. Bir çok nedeni vardır.

Alerji, depresyon, troid hastalıkları, parazitler, şeker hastalığı dahil bir çok hastalık kaşıntıyla başlayabilir.

Bunun için ilk muayeneyi İç Hastalıkları Uzmanı veya Cildiye Uzmanı yapabilir. İlk muayene ve ilk tetkik sonuçlarına göre olası hastalıklar netleşir. Özellikle bir detektif gibi günlük hayatını takip et. Şöyle yapınca, bunu yiyince, şu temizlik maddesini kullanınca kaşıntım daha fazla artıyor gibi tespitlerini yap. Bizlerle paylaş.

Sabırlı davran. Şüpheli çok olunca soruşturma uzun sürer.

46 yaşında erkeğim. Son 3 haftadır cinsel organımda yanma gibi garip bir his var. Keyifli olamamaya başladım. İdrarım ağrılı oluyor. Dereotu kaynatsam iyi gelir mi?

DEREOTU, satın aldığın adama iyi gelir. Hemen doktora gitmen sana daha iyi gelir. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına hemen git.

Neden mi? Genel muayene birçok ihtimali değerlendirmek için gerekli. Cinsel organlar ve onların bölgesinde garip bir his ve orgazm olamama tarifin "Atılamayıp biriken İdrar" için Nörolojik bir ihtimali kuvvetlice düşündürür. Bel fıtıkları bile bu şikâyetleri yapma ihtimali taşıyabilir. Üroloji, nöroloji ve hatta belki de Fizik Tedavi Uzmanına ihtiyaç duyulabilir. Şikâyetlerin önemli gecikirsen gittikçe artacak gibi duruyor.

32 yaşındayım. Boynumu sıkıyorlarmış gibi ağrı hissediyorum. Baş ağrısı da ekleniyor. Nasıl geçer?

Önce ilk muayeneni ol. Hemen boyun ve sinüs grafisi çektir. Sinüzit ve tıkayıcı burun hastalıkları baş ağrıları yapabilir. Özellikle boyun fıtıkları, kireçlemeleri de boyun ağrısı yapabilir. Stres, sıkıntı tekrarlayan başağrıları yapabilir.

Göz muayenesini de aksatma.

Baş ağrısı varken tansiyonunu ölçtür. Eğer tansiyonlar yüksek çıkarsa gerekli diğer testleri yaptırmayı da ihmal etme. Tanı konmadan tedavi önermek mümkün değil. Önce tanı sonra tedavi...