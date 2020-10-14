Keçiboynuzu ve güç
KEÇİBOYNUZU oldukça faydalı bir gıdadır.
Ama cinsel konularda tek bir gıdayı tüketerek mucizeler yaşayamazsınız.
Ya olmazsa kaygısı bile mutsuzluk sebebi olabilir.
Az az sık sık beslenin.
Dinlenmiş olmanız mutluluğunuzu arttırabilir.
Şikayet uzun sürüyorsa mutlaka doktora başvuru yapın. w53 yaşındayım.
Menopoza girdim.
Cinsel hayatı etkiler mi?
EVET. Menopoz, geçirilen son adet kanamasını niteleyen bir kavramdır.
Menopoz bir dönem değil sadece görülen son adet kanamasının adıdır. Bu dönemde östrojen hormonu azalır.
Kadın cinsel organının salgısında azalma olur.
Cinsel ilişki ciddi ağrılara, hatta kanamalara neden olabilir. Doktor kontrolünde bölgesel hormon kremleri ve düzenli cinsel ilişki şikayetleri azaltabilir.
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