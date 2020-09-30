Hanım şikayetçi

37 yaşında tansiyon hastasıyım. Ben bittim hocam. Hanımla kardeş gibi olduk! Kendisi de durumdan şikayetçi. Cinsel isteğim yok.

BU kadar kolay teslim olma. Gerilim tansiyonunu yükseltir. İç hastalıkları uzmanına git. Takibe başla. Tetkiklerini yaptır.

Tansiyon ilaçları cinsel isteği, sertleşmeyi olumsuz etkileyebilir. İlacını değiştirerek bu sorunu çözebiliriz. Akıntı tahliline göre mikrop mu? Yoksa erkeklik sıvısına ait bir akıntı mı? Öğrenip tedbir alınır.

Kanser nereden çıktı.

145 kiloyum. 3 ay önce evlendim. Eşimle ilişkide isteği kalmadı. Beni kurtarın.

HASTALIKTAN utanmak olmaz. Obezite başlı başına bir hastalıktır.

Bu şikayetlerle bana başvuran bir hasta olsaydın öncelikle kanda Prolaktin, TSH, testosteron, Glikoz metabolizma testi, total kolesterol, trigliserid, ldl, hdl, ürik asit, baktırırdım.

Muayenene göre ilaveler yapardım. Mutlaka sinüzit filmi çektirirdim. Diyetini, hareketini düzenlerdim.

Kaygılarından nasıl kurtulacağını planlardım.

Eşinle ilişki şeklini bedenlerinize uygun hale getirin. Yeter ki çare ara.

Mutlaka doktora git. Bu dediklerimi aktar.

Benim 2 yıldır sertleşme ve isteksizlik şikayetim var. Eşimin işi nedeniyle bir köye geldik. Buradaki muhtar bir bitkiden bahsetti.

Demir dikeni dedi. Çayını iç dedi. Bir şey kalmaz dedi.

İşe yarar mı?

ÖNCE bitkiden başlayalım.

Demir dikeni deve çökerten, çoban çökerten isimleriyle bilinen bir bitkidir. Erkeklik hormonlarının artmasına neden olduğu bilinir. Bu artış ereksiyon ve cinsel istekte artışa neden olur.

Sendeki sorun bunlarla ilgiliyse iyi gelebilir.

Ancak örneğin guatr hastalığı nedeni ile şikayetlerin olmuşsa işine yaramayabilir. Önce üroloji ve iç hastalıkları uzmanına muayene ve takip yaptır.

28 yaşındayım. 5 yıldır evliyim. Bir çocuğum var.

Eşim de cinsel mikrop çıkmış.

Siğil mikrobuymuş. Ben ne yapmalıyım?

EŞİNDE bir enfeksiyon çıktıysa öncelikle bulaşıcı olup olmadığı önemli.

Bulaşıcı mikrop var ise sen de muayene olmalısın.

Muayene ve tahlil sonuçlarına göre sana ait tedbirleri alırız. Bu süreç içinde eğer ilişkiye girmek isterseniz korunmalı olarak ilişkiye girmeniz uygun olur.

Zayıflamak istiyorum.

Marketteki çalışan arkadaşım "Burada glutensiz ürünler var, al" dedi. Alsam zayıflar mıyım?

GLUTEN maddesi arpa, çavdar, buğdayın içinde bulunur. Bazı insanların bağırsağında bu madde hastalığa neden olur.

Çölyak Hastalığı olan kişiler glutensiz beslenmek zorundadır. Glutensiz hazırlanan gıdalar zayıflama ürünü değildir. Bu amaçla kullanılmaz. Şişmanlığının sebebini öğrenmen için iç hastalıkları uzmanına muayene ol.

Şişmanlığının nedeni belli olsun. Sonrası kolay.

Annemin dizleri ağrıyor. Kireçlenme vardı.

"Kıkırdak da erimiş" dediler.

PRP işe yarar mı?

YARAYABİLİR. Önce muayenesini yapmak, filmlerini görmek gerekir.

Trombositten zengin, kök hücre içeren kan sıvısı diz eklemi içine verildiğinde, eklem içi yara tamiri başlıyor. Ayrıca azalmış eklem arası sıvı söz konusu ise bu tamamlanıyor.

Fazla kilosu varsa mutlaka zayıflamalı. Bu uygulama yılda en az 2 kez tekrarlanmalı. PRP ozonla karıştırılarak verilirse daha da faydalı olur.