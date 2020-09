Eskisi gibi değil

Eşimle 2 ayda ancak 1 veya 2 defa cinsel ilişkiye girebiliyoruz. İkimizde 40 civarındayız. Eskiden daha sık sık oluyordu.

Yaptırmamız gereken tahlil var mı?

EŞLERİN cinsel ilişki sayısının bir önemi yoktur. Netice her iki kişinin istekleri, ihtiyaçları, bedensel uygunlukları, stresleri, hastalıkları, çiftlerin dışındaki ortamların uygunluğu vs. gibi birçok neden cinsel ilişki isteğini etkiler. Eğer keyif alıyorsanız, bedensel başka farklılıklar-şikâyetler yoksa hemen bir hastalık düşünmeyiz.

Erkeklerde 60 yaşından sonra doğal olarak cinsel aktiviteyi etkileyen hormonlar azalabilir. Kadınlarda menopoz dönemi cinsel ilişki isteği ve özelliklerine farklılık katabilir.

Şimdilik rahatla. Eşinle sohbet et. Sayıya bakma. Sayıları kafana takma. Şikayetler olursa tekrar görüşürüz.

Corona'dan korkuyorum. Korkmayanları anlamıyorum. Eve girince yapmam gereken bir şey var mı? Ailece sizi seviyoruz, önerilerinizi bekliyoruz.

KORKU ve kızgınlık bağışıklık sistemini bozar. sebebi ne olursa olsun, ne kadar haklı olursan yapma. Corona'dan korunmak isteyenler korkmasın, kızmasın TEDBİR ALSIN. Eve girince yüzünüzü, alnınızı, boynunuzu, ensenizi, saçınızı sırayla sabunla yıkayın. Duş da alabilirsiniz.

Dişlerinizi fırçalayın. evet yanlış duymadınız yemekten önce bunu yapın. Gargara yapın. Tuzlu su, Sirkeli su veya hazır gargaralarla boğazınızı çalkalayın. Gece yatmadan yeniden ağız içinizi en azından suyla çalkalayın. Diş protezi olanlar mutlaka çıkararak yatsın.

Botoks yaptırdım. Yüzüm kaydı ne yapabilirim.

ÖNCELİKLE uygulamayı yapan doktorunuzla mutlaka görüşün.

Uygulamaya bağlı mı? Değil mi? netleştirin. Fazla doz, hassasiyet yan etkilere neden olabilir. Çoğunlukla botoks etkisinin geçmesi beklenir.

Kişiye ve kullanılan ilaca ve doza göre ilave tedbirler gerekebilir.

Hocam sık sık idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorum. ilaçlarda kullandım. maydanoz çayı da kullandım. başka bitkiler işe yarar mı?

YARAR. Özellikle Turna Yemişi (Cranberry) ile idrar yolunda bulunan bakterilerin idrar kesesi duvarına tutunmasını önleyip idrarı asitleştirerek bakterilerin yok edilmesine destek olabiliyor. Beraberinde mutlaka adaçayı iç.

Adaçayı ile (Salvia officinalis) ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir. C vitamini içeren gıdalarda tüket.

C vitamini günlük alınmalı. Bakterilerin üremesini ve yapışmasını engelleyerek hem idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesine hem de tedaviye yardımcı olur.

Ozon tedavisi ağrılara iyi gelir mi. Annemin fibromiyalji hastalığı var. İlaç içmekten bıktı. Siz ne derseniz onu yaptıracağız.

BEN desem ne olur demesem ne olur? dünya bu tedaviyi kullanıyor.

Uluslararası onaylı bir tedavidir ozon tedavisi. Ağrı kesici özelliğinin dışında, tedavi edici özellikleri vardır. Hücre yenilenmesi yapar. Bu nedenle gençlik aşısı diyenler bile var. Ozon tedavisi uygulayan bir doktor bul. Başkasına yaptırma.

Mide şikayetim 3 yıldır var. Yeni tahlil yaptırdım. B vitaminim düşük.

İilgisi var mı. Ne yapayım MUTLAKA ÜST SİNDİRİM SİSTEMİ

ENDOSKOPİSİ yani GASTROSKOPİ çektirmelisin. Mide hastalıklarında B vitamini emilmeyebilir. Vitamin kullanarak hastalık düzeltilmez.

Endoskopi sonrası mide hastalığı tanınmalı. Ona uygun tedavi verilmeli. Beraberinde başlangıçta enjeksiyon, daha sonra hap olarak B vitamini de tedaviye eklenir.