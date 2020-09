Aşırısı zarar

Bir yıllık evliyiz. Daha kuvvetli olmak istiyorum. İlişkide hemen bitiyorum. 'Erkek adam böyle mi olur?' dedirtmem. Neler yemeliyim?

ÖNCE gerilme. Gerilim güç kaybettirir. Avokado istek ve destek arttırıcıdır. Yüksek oranda potasyum ve C vitamini içerir, içerisinde bulunan potasyum ile afrodizyak etki yaratarak cinsel isteği arttırır. Aşırı tüketmek sakıncalıdır.

Özellikle böbrek hastaları, potasyum fazlalığının sorun olduğu hallerde tüketilmemelidir. Eşimle ayda 1-2 defa cinsel ilişkiye girebiliyoruz. İkimiz de 35 yaşını geçtik.

Eskiden bu sayı daha fazlaydı. Yaptırmamız gereken tahlil var mı?

EŞLERİN ilişki sayısının bir önemi yoktur. Netice her iki kişinin istekleri, ihtiyaçları, stresleri ve hastalıkları gibi birçok neden ilişki isteğini etkiler.

Eğer keyif alıyorsanız, bedensel başka farklılıklar yoksa hemen bir hastalık düşünmeyiz. Erkeklerde 60 yaşından sonra cinsel aktiviteyi etkileyen hormonlar azalabilir. Kadınlarda menopoz dönemi cinsel ilişki isteği ve özelliklerine farklılık katabilir.

Şimdilik rahatla. Eşinle sohbet et.

Sayıya bakma. Sayıları kafana takma. 34 yaşındayım. Romatizma tedavisi gördüm. Göğsümde kuş gibi bir şey çırpıyor şimdi. Bu ne olabilir?

BU ifade genellikle çarpıntı dediğimiz kalp ritminin bozulduğu durumlarda kullanılır. Tıp dilinde aritmi veya disritmi diye adlandırılır. Tanı koymak için önce EKG dediğimiz tetkik yapılır.

Elektrokardiyografi (EKG) durumuna göre ritim Holter EKG dediğimiz tetkik gerekebilir. Muayene bulgularına göre TT EKO, TSH ve HAEMOGRAM gibi bazı kan testleri gerekebilir. Hocam, 39 yaşındayım. Sürekli cinsel isteksizlik ve erken boşalma şikayetim var. Ne yapmam lazım ne önerirsiniz?

ERKEN boşalmanın en sık sebebi ruhsal ve sosyal durum sorunlarıdır.

Kaygı, korku, başarısızlık, gelecek kaygısı, ortam uygunsuzluğu, gelenekler, borçlar, eş uyumsuzluğu ve panik atak gibi durumlar en sık rastlanan sıkıntılardır. Hem ruhsal hem de bedensel düzenlemeye başla.

İç hastalıkları uzmanına muayene ol. Gerekirse üroloji uzmanı da gerekebilir. İstersen yaparsın. Eşim gemici. Ayda 1 kere beraber olabiliyoruz. Ardından mutlaka idrar yolu enfeksiyonu oluyorum. Neden acaba. Ne önerirsiniz?

İLİŞKİDEN önce eşler mutlaka uygun temizliklerini yapmalı. Ciltlerdeki mantar infeksiyonları bile ilişki sonrası sistit nedeni olabilir. Eşlerin birinde idrar yolu infeksiyonu varsa diğerine bulaşır. İdrar yollarındaki uzun süreli infeksiyonlar tekrarlayabilir. Bu nedenle tam idrar tahlili yaptır. İdrar kültürü de gerekebilir. Açlık tokluk şekerini de ölçtür. Unutmadan ilişki bitiminde idrarınızı yapmanızı da tavsiye ediyoruz. 60 yaşındayım. 19 yıldır vajinal bölgemin kenarlarında kızarıklık var.

Geçmiyor. Biyopsi yapıldı. Lezyon var dediler. İlaç verdiler. Kadın doktoru o bölgenin kesip alınması gerektiğini söyledi.

Cilt doktoru "Kesinlikle olmaz" dedi. Ben şimdi ne yapayım?

TEDAVİ, tanıya göredir. Biyopsi sonucunuzu öğrenmem gerekir.

19 yıldır devam eden bir lezyon prensip olarak ilerlemediyse ilaçlı tedaviler açısından yeterli zaman ihtimali taşıyor kabul edilir. Ozon tedavisi, mıknatıs tedavisi, fitoterapi gibi destek tedaviler açısından değerlendirilmeniz uygun olabilir. 24 yaşındayım. 8 yıldan beri toprak yiyorum. Halsizliğim var. Başka doktora anlatamıyorum. Bu nedir?

BU duruma pika sendromu diyoruz.

Pika sendromuna sahip kişiler kalem, kum, cam, sabun, toprak ve daha birçok maddeyi lezzetli bir yiyecek yermiş gibi iştahla yerler. Dünya genelinde yaygın denebilecek sıklıkla görülen bu sendroma sebep olan etkenin ise vücutta var olan mineral eksikliği olduğu düşünülmektedir.