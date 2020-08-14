Bir türlü olmuyor
Ne yapayım?
Vaginismus dediğimiz bir durum bu. Birçok kadın, ilk ilişkiden itibaren bunu yaşayabilir.
Cinsel organının kasları, istek dışı bir şekilde kasılır. Bu da ilişkiye engel olur. Kadınların yaklaşık yarısında ilk ilişki deneyimi öncesi bu şikayetler olabilir. Eşinle korkularını paylaş. Birlikte hareket edin.
Psikolog desteği de alabilirsin... 6 aylık evliyim. İlişkide iyiyiz. Ben ilişkiden sonra uyuyunca eşim yüzünü asıyor. Mutlu oldun mu diyorum. Cevap vermiyor.
Sorun nedir?
İlişki sonrası uyumandan hoşlanmıyor olabilir. İlişki sonrası okşamalar, dokunmalar ve öpmeler çiftler arasındaki duygusallığı arttırır. Aksi durumlar, gerilim yaratır. İnsani bir süreç olan ilişki sürecini olağan akışına uygun olarak bitirmeliyiz. Farklı sorunlar açısından iç hastalıkları uzmanına muayene ol. 34 yaşındayım. Vezneciyim. AIDS sadece cinsel ilişkiyle mi bulaşır?
Bilgi verir misiniz?
Virüs, cinsel ilişki sırasında vücuda vajina, penis veya ağız dokusundan içeri girebilir. Virüsle enfekte annelerin sütüyle bebeklere de HIV bulaşabilir. Yani HIV bulaşmış kan ürünü ile sizin bedeninizin kanı temas ederse bulaşma ihtimali olur. Çocuğumuz olmuyor. Kadın doktoru benden meni istedi.
4 kardeşiz. Hepsinin çocuğu var.
Bu test şart mı?
Kadın doğum uzmanı çiftlerin her ikisine de test önerebilir. Bu konuyu 'onur meselesi' gibi anlama.
Çünkü çiftlerin her ikisi sağlıklı olsa bile çocuk sahibi olmama ihtimali her zaman var. Bir yıl korumasız ilişkiye rağmen çocuk sahibi olunmadığında, erkeklerden de istenecek ilk tetkik 'Semen-Sperm- Meni Sayımı'dır. Mutlaka yaptır... 6 yıllık evliyim, erken boşalma sorunum var. Eşimi, mutlu edemiyorum. Ne yapmalıyım?
Panik yok. Gerilim, kaygı, korku ve pilini çabuk bitirir. Ancak sertleştirici ilaçlara hemen başvurma.
Bunlar, eşin için de geçerli...
Acele işe şeytan karışır. İlişki öncesi sevişme dönemini yeterince yaşayın.
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