Çocuğumuz olmuyor

Doktor Bey, 37 yaşında erkeğim.

İki yıllık evliyim. Çocuğum olmuyor.

Hangi testleri yaptırmalıyım?

HASTALIK ve tetkik planlaması hastayı muayene eden doktor tarafından yapılmalıdır. Bunun için üroloji uzmanı veya iç hastalıkları uzman muayenesi ile başlamak gerekir.

Yine de genel olarak yapılan tetkikleri anlatmak gerekirse; Semen analizi, FSH, LH, testosteron, prolaktin, TSH testleri istenebilir. Yeni evliyiz. Hanım beraber olurken zorlanıyor. Ben ısrar etmiyorum.

Konuşursak üzülür diye endişeliyim.

Ablasına söylesem doğru olur mu?

BU konuyu eşinle konuşmalısın.

Ablasından alması gereken bir bilgi varsa buna kendi karar vermeli.

Tıbbi destek için iç hastalıkları veya kadın hastalıkları uzmanı ile psikolog başvurusu uygun olur. Anlattıklarından direk bir hastalık ihtimali var diyemiyorum. Sosyal gelenekler, bilgiler, eksik yanlış olabilir. Vücuduyla ilgili farklılıklar, hastalıklara bağlı şikayetleri de olabilir. Israrcı ve zorlayıcı olmaman güzel bir davranış.

Şimdi çözüm zamanı. 24 yaşındayım. Penisim biraz eğik.

Sünnetten olabilir mi? Başka bir şikayetim yok. Çalışması normal.

Doktora göstereyim mi?

TABİ ki göster. Sünnete bağlı olup olmadığını üroloji gördükten sonra anlarız. Çalışması normal diyorsan çok da üzülecek bir durum yok. Varsın biraz eğri olsun. Şaka bir tarafa bazı bağışıklık sistemi hastalıkları, kıkırdakbağ dokusu farklılıkları, penisin çeşitli nedenlerle zedelenmeleri, bazı ilaçlar ve peyronie hastalığı gibi durumlarda peniste eğilme görülebilir.

Üroloji uzmanına muayene ol. Üç haftadır küçük abdestimi yaparken kan geliyor. Yanma oluyor. Sol kasığım ağrıyor. Nedendir?

İDRAR yaparken meydana gelen kanamalar erkeklerde prostat ile ilgili olabilir. Beraberinde sol kasık ağrıları erkeklerde erkeklik torbaları, kadınlarda yumurtalıkları araştırmayı gerektirebilir. Bununla beraber sol kasık bölgesi kas ve liflerinin gerilme-çekilme-yırtılma gibi mekanik hasara bağlı ağrılar da olabilir.

Mutlaka üroloji uzmanının görmesi gereken bir durum bu. Vakit kaybetmeden muayene ol. Evleneli 5 ay oldu. Adet döneminde acayip sinirli oluyorum. Eşimle ilişkide gergin oluyorum. Acı çekiyorum. Ne yapmam gerek?

EVLİLİK başlangıçları gerilimli olabilir. Korku ve gerilim her şeyi olumsuz etkiler. Önce kadın hastalıkları uzmanına git. Cinsel ilişki ile ilgili doğru bilgilenmelisin.

Eşinle bu konuları konuşabilmelisin.

Özellikle depresyon tedavisine yönelik alınan anti depresanların cinsel istekte azalmaya neden olabilir. Herkeste bu tarz sıkıntılar olabilir. Senin yetersizliğin değil. Yaş 64, ilişki isteğim hala var. Eşim ilişkiye girmekten kaçıyor. Doktora söylemeye de çekiniyorum. Ne yapmalıyım?

DOKTORA söylemeye çekinme.

Önce eşinle bu konuyu konuş. Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı sıkıntıları olabilir. Gerekirse kadın hastalıkları uzmanına muayene olsun. Bazen idrar kesesi, rahim sarkmaları, ilişki sonrası idrar yapma şikâyetleri olabildiğinden cinsel ilişkiden sakınabilirler. Bunları hallet. 42 yaşındayım. Eşimle korunmak istiyoruz. Kadınların kullandığı koruyucu kılıf varmış. Ben de korunma hapı bulantı yapıyor. Bu kılıftan kullansam olur mu? Faydalı mı?

YAN etki olarak bulantısı yok. Ayrıca bölgesel etkili olduğundan bedene ait diğer risklere de neden olmaz.

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan da korunma imkanı sağlar.

Rahim ağzı kanser riskini azaltır.

Kadın kondomu ilişkiden saatlerce önce takılabilmektedir. Alınmasında reçeteye ihtiyaç yoktur.