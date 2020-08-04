Eşler rahat olmalı
EŞLER birbirleri ile rahat olmalıdır.
Sen isteğini belirtirsen hafif erkek mi oluyorsun? Hayır. O da olmaz.
Netice de eşisin. Tabi ki ikiniz ile ilgili bir isteği varsa senden isteyecek.
Cinsel ilişki eşler arasında huzur, uyum ve güven varsa daha iyi yaşanır. Yeni evli olmanıza rağmen bu konuları birbirinizle paylaşmanız oldukça iyi bir sonuç.
Streste başlayan baş ağrıların için muayene ol.
Nafiz Hocam, kemik erimem var.
D vitamini alıyorum. Başka vitamin alayım mı? Bana bir fikir verin.
KEMİK sağlığı için en önemli vitaminlerin başında C vitamini gelir. Özellikle yeşil sebze, meyve, narenciye ve kırmızıbiber zengin C vitamini kaynağıdır. Ayrıca portakal kabuğundaki hesperidin ve naringenin gibi maddelerin kemik erimesini önlemeye faydaları vardır.
Ara sıra portakalı kabuklu yiyin.
Hareket edin, ağırlık taşıyın.
Hocam gebelikten sonra gerdanım oldu. Botoks yaptırmak istiyorum. Süte zararı var mı?
BOTOKS uygulamaları gebelere ve emziren annelere yapılmaz. Yaptırma.
Acele etme. Süt verme dönemin bitince kilo durumuna göre önce diyet, sonra estetik yapılır.
37 yaşında kadınım. Üç aydır cinsel isteksizlik yaşıyorum. Eşim sıkılmaya başladı. Doktora gittim erkeklik hormonu testi yazmış. Eşimle karıştırdı sanırım. Yaptırayım mı?
MUHTEMELEN testosteron hormon tahlili istenmiştir. Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojen yanında, testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron şehvet duygusunun oluşmasında ve cinsel isteğinin artışında rol oynar. Testosteronun kadında normal seviyelerde olması kadınların ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir. İç hastalıkları uzmanının takibinde kalın.
Ozon tedavisi yaptırmak istiyorum. Güzellik için birebirmiş.
Benim neyim eksik! Yaptırayım mı?
OZON tedavisi cilt sağlığını ve diriliğini olumlu etkiler. Ozon tedavisi bu nedenle 'gençlik aşısı' diye isimlendirilir. Ancak yüz anatomisini ve bunu birilerinin beğenmesini sağlar mı sorusunun tıbbi bir cevabı yok.
Nişanlımdan ayrıldım. Onu çok sevmiştim. Her tarafım ağrıyor. depresyondan olur mu?
OLABİLİR. Strese bağlı kas kasılmaları ve buna bağlı ağrılar olabilir. Streste bağışıklık sistemi aktifleşir. İnflamatuar dediğimiz iltihabı süreçler artabilir. Ayrıca D vitamini eksikliği var mı baktır. D vitamini eksikse tedavi edilir. D vitamini tedavisi, hem ağrılarını hem depresyonunu rahatlatacaktır.
Hocam, AIDS bir cinsel hastalık mı? Nasıl bulaşır ve nasıl korunulur?
EVET. Virüs, ilişki sırasında vücuda vajinadan içeri girebilir. HIV taşıyan kişinin kanıyla temas eden mikroplu iğne, şırınga ile temas edenlere bu virüs geçebilir. Yani HIV bulaşmış kan-kan ürünü ile bedeninizin kanı temas ederse bulaşma ihtimali olur.
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