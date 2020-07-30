Muayene şart
BEN şişmanlığı ile ilgili bilgi verebilirim.
Anlattıkların uyku apnesi sendromu dediğimiz durumlara uyuyor.
Nefes darlığı, uyku düzensizliği, şişmanlık, terleme, kan şeker düzensizlikleri, cinsel performansta azalma bir arada olabilir. Hemen muayene şart. İç hastalıkları uzmanı seç.
İşten ayrıldım. Depresyona girdim.
5 aydır depresyon ilacı da kullanmaya başladım. Son 2 aydır eşimle ilişkiye giren sertleşme sorunum başladı.
ÖNCE sabır. Hem stres sertleşme sorunu yapar, hem de depresyon ilaçları yan etki olarak sertleşme sorunu yapar. Bu hastaların yaklaşık yüzde 25'inden çeşitli ilaçlar sorumludur. Bu ilaçlar genellikle antidepresan ilaçlar, uyku ilaçları, tansiyon ilaçları, ağrı ilaçları ve prostat kanserinde kullanılan ilaçlardır. Antihistaminikler ve depresyon ilaçları da impotans yapabilirler. Eşinle her türlü sıkıntıyı paylaş. Erkeklik gururu gibi bir yanlışa düşme. Her şey bizim için.
Halama, hepatit tanısı koymuşlar. Gidiş gelişi kesmek istemiyorum. Bulaşmasın diye korunmak için nelere dikkat edeyim?
HEPATİT karaciğer iltihabı demektir.
Çeşit çeşit hepatit var. Hangi hepatit mikrobu ile hastalandığı önemli.
Genel olarak hepatitlerden korunmadan bahsedelim. Hepatit A ve E'den korunmak için temizlik şart. Uzun süreli korunma için Hepatit A'ya karşı aşılanma veya kısa dönemde korunma sağlamak için immunglobulin dediğimiz ilaçlar kullanılır. Hepatit B ve D'den korunmak için; korunmasız cinsel ilişkiden kaçının; iğne gibi hasta kanıyla bulaşmış araçlarla cildin delinmesinden sakının. Hepatit B'ye karşı aşılanın. Hepatit B'den korunmanın en güvenli yolu aşı olmaktır. Tam olarak korunmak için şu anki bilgilerle en az 3 kez aşı olmalısınız. Bu şekilde aşı olmuş ve sağlıklı antikor geliştirmiş kişiler ömür boyu korunmuş olacaklardır. Hepatit C'den korunmak için; iğneler dâhil olmak üzere, hasta kanıyla bulaşmış nesnelerle cildin delinmesinden sakının.
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