Sabır gerekli

69 yaşındayım, ruhum dik, alnım ak. Saçım ak. Ama bedenim beni üzüyor. Gençlik aşısı ozon varmış haberlerde duydum. İyi gelir mi?

Ozon tedavisi uygulanan bedenlerde tamir sistemlerini daha iyi çalıştırır. Hücre yenilenmesi yaptığı ispatlandığından gençlik aşısına benzetilmiştir. Genel olarak uygulama yapılması doğru ve faydalıdır. Her bedenin tamir hızı farklıdır. Sabır edersen bedenindeki değişiklikleri fark edebilirsin. Ama her yerin dimdik olması için verilen bir söz yok. Çünkü her büküklüğün bir tek sebebi yok.

Her tarafa ayrı ayrı da bakmak gerekir.

Hipoglisemin hastasıyım sürekli acıkıyorum. 2 saatte bir yemek yemek istiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum... Sadece kilo alıyorum. Bunun bir tedavisi yok mu?

Var. Tatlı yedikçe aynı şikayetin tekrarlar. Sana özel, diyet uzmanı eşliğinde hazırlanmış diyet listesi TEDAVİNİN KENDİSİDİR. Diyet uygulamayan kişiler ileri bir tarihte şeker hastası olabilirler. Mutlaka iç hastalıkları uzmanı tarafından takip edilmen gerekir. Hipertroidi, parazit bastalığı ve diğer ihtimaller açısından da değerlendirilmen gerekiyor. İnsülin direnci varlığına göre gerekirse ilaç tedavisine de başlanır. İhmal yok, korkmak yok, gerekeni yapmak var.

7 senedir evliyim, erken boşalma oluyor. Haftada 2 kez oluyor onda da böyle oluyor. Ne yapmalıyım? Ya da bunun nedeni nedir? Hangi uzmana gitmeliyim? Ne hap kullanmalıyım?

Erken boşalmanın en önemli sebebi stres-sıkıntı-korku-kaygıdır.

Bunun üstüne yorgunluk, uykusuzluk, ispatlama çabası, isteksizlikte eklenince 3 tane hap yutsan nafile.

Zaten 3 tane hapta yutulmaz. Bir kez mutlaka üroloji uzmanına muayene ol. Gerilim erken boşalmayı tetikler.