Yanlış yaptım, korkuyorum

39 yaşındayım. 5-6 aydır boyun fıtığım var. Yürüyemiyorum, oturamıyorum, yatamıyorum. Gece sabaha kadar kıvranıyorum. Bana bir çare.

BEL fıtığı hastalığında omurilikten geçen sinir kabloları kas-kemikkıkırdak- kireç yapıları ile ezilip sıkışabilirler. Ortaya çıkan ağrıyı ilaçla kesmek sadece şikayetleri azaltır. Hastalığı tedavi etmez.

Sadece ilaçlar değil, yağlar-tozlarbuzlar- kazlar-kozlar da tedavi etmez.

Ya fizik tedavi uygulamaları ya da ameliyat uygulamaları ile sinir kablosunun maruz kaldığı sıkışmaezilme azaltılabilir. Bir şekilde tedavi üretilebilir. Öncelikle güvendiğin bir fizik tedavi uzmanının takibine gir. Ameliyat gereksinimi varsa fizik tedavi uzmanın artık sadece ameliyat işe yarar deyip gerekeni yapar.

65 yaşındayım. 2 yıl önce bir bayanla buluşup, birlikte olduk. Daha sonra göğsümün arkasında sivilce çıktı. Doktor bir ilaç verdi geçti. Fakat sonrasında vücudumda kaşıntı oldu. Cinsel organımda kaşıntı oldu. Üroloji uzmanı tahlil yaptırdı. Temiz çıktı. Prostat tedavisi gördüm. Ayaklarımda ve bacaklarımda gezinen bir uyuşukluk, doluluk hissi oluyor. Yaptığım kaçamaktan kimsenin haberi yok. Lütfen yardım edin.

TEMAS sonrası kaşıntılarda en sık mantar hastalıklarına rastlarız.

Fakat bunlarda herhangi bir şekilde ağrı beklemeyiz. Bununla birlikte bit gibi enfestasyonlara bağlı bulaşıcı kaşıntılar unutulmamalıdır. Cinsel yolla bulaşan eklem ağrılı durumların aile fertlerine bulaşması beklenmez.

Sivilce ifadeleri en sık viral bulaşıcı hastalıklarda tespit edilir. Öncelikle kendiniz enfeksiyon hastalıkları uzmanına muayene olun. Aileye bulaşma ihtimali olan enfeksiyonlar ve diğer durumlar açısından uzman görüşüne göre gerekenler yapılır.

Doktor bey 31 yaşında 127 kiloyum. akla zarar. Ailemde şeker yok. Ben şeker hastası olur muyum? Şeker hastası olmamam için ne yapmam lazım?

AMACININ ne olduğuna karar ver. İsteklerini hesapsız yaşarsan, sorumluluk ve mecburiyetlerinin gereğini yapmazsan hayat yeni mecburiyetler-hastalıklar dayatacaktır. Ayrıca şişmanlarda şeker hastalığı görülme ihtimali yüksektir.

Bunu engellemek senin elinde hatta senin genzinde ve nefsinde.

Hemen zayıfla. Hemen diyorum unutma.

Unlu tuzlu ve şekerli gıdalardan sakın. Hareketi arttır. Özellikle her yemekten sonra 15 dakika yürü. Yemekten sonra yükselen kan şekeri Tip 2 diyabet riskini arttırır. Hareket etmek için en iyi vakit ise, akşam yemeği sonrasıdır. Zira genelde, en fazla akşam yemek yeniyor ve kan şekerindeki en büyük yükselme de bunu izler. Ayrıca günde 1 saatlik egzersiz yap. Kilo vermek ve egzersiz Tip 2 diyabeti önlemenin en iyi yolu olarak kabul edilir. Hadi boyun kadar kilona geri dönmek için gerekenleri yapmaya başla.

24 yaşındayım, yeni evliyim. Erken boşalma sorunum var. Daha önce cinsel ilişkiye girmedim. Bu konuda bana yardım edin.

ÖNCE eşinle olan cinsel ilişkini "İş" olarak görme. Eşinin de seninle aynı hisleri yaşaması gerektiğini unutma. yani aklına başka bir şeyler değil eşin gelsin. erken boşalmayı engellemek için dikkatini başka konulara yöneltmek başlangıçta herkesin aklına gelebilen ilk ihtimaldir. Ama hakimiyeti tamamen kaybetmene neden olabilir. Cinsel ilişkinin hazzını da yaşayamazsın. mutlaka psikolog, aile doktorun veya iç hastalıkları uzmanın seni bir kez değerlendirsin.

Bedensel-ruhsal-sosyal sıkıntılar tespit edilip kalıcı çözüm sağlanana kadar geciktirici jel, prezervatifle ilişkiye girme veya diğer yardımcı yöntemlerin sana uygun olanlarını doktorunun tavsiyesiyle uygulamaya başlayabilirsin.