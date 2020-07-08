Ya boşanırsa!

7 aydır adet düzensizliğim var. Sadece bu değil. Ayrıca göğüslerim şiş ve ağrılı. Bu bir hastalık belirtisi olabilir mi?

OLABİLİR. Bu anlattıklarına göre sana en azından TSH, Prolaktin testi yaptırmak gerekir. Adet düzensizliği, gebe kalamama, göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetlerinden herhangi biri veya birkaçı ile başvuran kadınlara doktorlar tarafından kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir.

Eğer bu hormon yüksekse Hipofiz dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir. İhmal etme. Böyle bir durum gebe kalma ihtimalini azaltabilir.

Hocam su içmeyi çok seviyorum. Bazı sular acı gibi geliyor. Dilimde mi sorun var?

BAŞKA şikayetin yoksa mesele yok. Suların tadı farklıdır. Sertlik diye ifade edilir. Suların sertliği temas ettikleri jeolojik yapıyla alakalıdır. Sular yeraltında bulunan madensel maddelerle daha çok temastadır.

Kalsiyum ve magnezyumun yüksek değerleri sağlıklı insanlarda sağlığa ters etki göstermemektedir.

3 aydır evliyiz. Hala çocuğumuz olmadı. Guatrım az çalışıyor. Adetlerim de biraz düzensiz. Ne önerirsiniz?

ÖNCE iç hastalıkları uzmanı veya endokrinoloji uzmanına muayene ol. Tiroid bezi az çalışmasına hipotroidi denir. Guatr hastalığın ismidir. Erişkin kadınlarda adet bozuklukları, yumurtlama olmaması ve adet kanamasının fazla olması görülebilir. İlaç tedavisiyle bu bozukluklar düzelmektedir.

İlaç tedavisi ile başarılı sonuç alınır. Ancak paniğe kapılacak bir durum yok.

5 aylık evliyim. Eşim birlikte olmak istediğinde kendimi sıkıyorum. Birleşemiyoruz. Sinirlenmeye başladı. Yardım edin. Ne yapayım?

SIKINTI, stres, evham ve kaygı bu duruma neden olur. Vaginismus dediğimiz bir durum bu. Birçok kadın bunu yaşayabilir. Cinsel organının kasları tekrarlayan, istek dışı bir şekilde kasılır.

Bu da cinsel ilişkiye engel olur. Hastalık durumu olmasa bile kadınların yaklaşık yarısında ilk cinsel ilişki deneyimi öncesi bu şikâyetler olabilir. Eşinle korkularını paylaş. Acıma hissi için birlikte hareket edin. Psikolog veya psikiyatristlerden destek alabilirsin.

43 yaşındayım ve şeker hastasıyım. Şeker hastalarının cinsel hayatı etkilendiğini biliyorum. Doğru mu?

HAYIR. Cinsel hayatının etkilenmesi belki ilaçlardan, belki gereksiz kafaya taktığından olabilir. Sertleşme için gerekli olan kan akımını kontrol eden sinirlerin ve damarların işlevini bozulabilir.

Ancak sendeki kesinlikle böyle bir durum değil.