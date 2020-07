Andropoz kaç yaşında başlar?

Eşim şişman cinsel ilişki tam istediğimiz gibi olmuyor. Nefesi daralıyor. Hemen bitiyor. Sonra horluyor. Askerde de horluyormuş. Boşanmak istiyorum.

BEN şişmanlığı ile ilgili bilgi verebilirim.

Anlattıkların Uyku Apne Sendromu dediğimiz durumlara uyuyor. Nefes darlığı, uyku düzensizliği, şişmanlık, terleme, kan şeker düzensizlikleri, cinsel performansta azalma bir arada olabilir. Hemen muayene şart. İç Hastalıkları Uzmanı seç. git. muayene ol. Kulak Burun Boğaz uzmanı, Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve gerektiğinde diğer branşlara da ihtiyaç duyulabilir. Bu işleri halledin.

Bu günkü haline göre düzelir.

24 yaşında bir bayanım. Uzun süreli adet düzensizliğim vardı. Doktora gittim. Yumurtalıklarımda kistler varmış. Kilom, yüzümdeki kıllarımın sebebi buymuş. İnternete baktım kanser olabilirmişim. Kafam çok karışık. Lütfen yardım edin.

HEMEN internetten çık. Yanlış bilgilenme panik atak yaratabilir. Depresyona bile sokabilir. Polikistik Over Hastalığı neredeyse her 10 kadının 1 tanesinde görülebilen bir hastalıktır.

Adet düzensizliği, kıllanma, ciltte yağlanma, sivilce, saç dökülmesi, şişmanlık, kısırlık, şeker hastalığına yatkınlık yapabilir. Yapılan araştırmalarda kadın üreme organlarının kanser riskini arttırdığına dair herhangi bir bulgu elde edilmemiştir.

Her duyduğuna inanma.

10 haftalık hamileyim. 2 haftadır sık sık bulantım oluyor. Hangi ilacı kullanmamı önerirsiniz?

EN sık rastlanılan gebelik şikâyetlerinden biri bulantı kusmadır. Hamile kalınmasından 5-6 hafta sonra başlar. 2-3. Aylarda oldukça artar.

Sonra yavaşlar. Küçük bir bölümünde şikâyetler sadece sabah saatlerinde görülür. Hiç doğum yapmamış, genç, sigara kullanmayan, çoğul gebeliği olan, aşırı kilolu kadınlarda daha sık görülür. Protein içeriği yüksek gıdalar, B6 vitamini, zencefil dengeli tüketilirse faydalı desteklerdir. Ancak Bir İç Hastalıkları Uzmanı ve Kadın Doğum Uzmanı takibiyle ilaç kullanımın düzenlenmelidir. Kafana göre ilaç kullanma.

Eşim cinsel ilişkimizde eskisi gibi sertleşemiyor. Prostat olmasın dedik Ürolojiye gitti. Erken Andropoz olabilirsin demiş. Andropoz kaç yaşında başlar?

İLERİ yaş erkeklerdeki "Testesteron" yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak Andropoz gözlenir. Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir.

Hemen panik yapmayın. Doktor olabilir demiş. Önce kan tahlilleri çıksın.

Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, yaşam sevincinde azalma olur, güç ve dayanıklılık azalır, boy kısalmaya başlar, Üzgünlük sıkıntılı ruh hali artar, spor yetenekleri azalır, iş temposu azalabilir.