Uzun süre kullanmayın

Romatizma dediler. Kortizon verdiler. Kortizonlu ilaçlar kemik erimesi yapar mı?

UZUN süreli kullanımlarda yapar.

Kemik erimesi yani Osteoporozda kemik kütlesi azalır ve kemik yapısı bozulur. Kemik kırılması riski artar.

Erkeklerde de olur. Erkeklerde ve menopozdan önce kadınlarda yıllık kemik kayıp oranı %0.25-1 dir. Kemik kütlesindeki her % 10'luk düşüş kırık riskini 2 katına çıkarır.

Hocam 59 yaşına bastık. Artık delikanlılık bitti. Tık yok. Arkadaş bir çay verdi. Damiana çayıymış iyi gelir mi?

DAMIANA çayı olabilir. Eğer Damiana çayı ise ve gerçekse Cinsel istek ve aktivite artışında faydası olabilir.

Amerika kıtasında yetişen bir bitki.

Bu amaçla kullanılabiliyor. Fazlası zarar. başka hastalıkların var mı bilmiyorum.

Dikkatli kullan.

Hocam hacamat yaptırmak istiyorum. 34 yaşındayım. Boyum 178 kilom 87 bir zararı var mı?

HACAMAT yani diğer adıyla yaş kupa tedavisi tüm sağlıklı erişkinlerde uygulanabilir.

Ancak kişinin kansızlığı, düşük tansiyonu, enfeksiyonu, bayanların adet (menstruasyon) günlerinde, varis, kalp yetmezliği, akciğer yetmezliği gibi hastalıklarda, kanama artırıcı ilaç kullandığı bilinen kişilerde yapılması tavsiye edilmez. Sağlık Bakanlığı onaylı tıp doktorlarına Hacamat yaptırman güvenli ve sağlıklıdır.

Dizlerim ağrıyor. Kireçlenmiş. Ameliyat olmak istemiyorum. Ne yapmalıyım?

Diz eklemi bozulursa hareketi kısıtlar. ağrı yapar. Ameliyat olması mecburi durumlar haricinde diz içine PRP, OZONLU PRP, jel uygulamaları yapılabilir.

Bize başvuran hastalarımıza dizlerinin durumuna ve ihtiyacına göre tedavileri öneriyoruz. En az 3 uygulama her diz için önerilir. Çok ilerlemiş ise ameliyat kesin çözüm olabilir.