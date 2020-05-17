RAMAZAN İMSAKİYE
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 17 Mayıs 2020, Pazar

İlaçlarını kullanmalı

Hocam kardeşim 28 yaşında manik hastası psikozmuş. Oruç tutmak istiyor. Biz anlattık. doktoru anlattı. Yok illa size soracakmışız. Siz ne derseniz yaparmış. Kardeşim oruç tutsun mu?
Her sene Ramazan ayında hastalarımızın birçoğu oruç tutup tutamayacaklarını sorarlar.
Psikolojik tedavi gören insanların bir kısmının kullandığı ilaçların kanda çok dengeli olması gerekir.
Bu hastalıklardan "manik depresif" rahatsızlıkta sürekli ilacı kullanması gerekir. Bu hastalık nöbet nöbet bazen depresyon bazen manik atakla tekrarladığından devamlı ilaç almak gerekir. Oruçlu hastalarda metabolizma açlığa göre düzenlenir.
Kandaki elektirolitler (sodyum, potasyum, kalsiyum.), bazı enzimlerin seviyeleri ve oranları değişir. Kullandıkları ilaçların etkileştiği proteinlerin miktarı değişebilir ve ilaçların kan seviyeleri bozulabilir. Bu nedenle bu hastaların oruç tutmaları önerilmez.
İyileşsin, ilacı bıraksın İnşallah O zaman tutabilir.

1.5 yıldır şeker hastasıyım. Pek hareketli biri sayılmam. Habire spor yap diyorlar. Yapamıyorum. Spor yapsam şeker hastalığım geçecek mi?
Şeker hastalığı geçmez.
Düzene girer. Ya da Düzeni bozulur.
Hareket etmeyen şeker hastaları düzene girmez. Sadece ilaç uzun vadeli sakatlıkları engellemez. Spor yapmak kanda şeker seviyesini ve insülin ihtiyacını azaltır, vücut ağırlığının azalmasına yardımcı olur, kalp kasını kuvvetlendirir, kasların ve eklemlerin kuvvetlenmesini sağlar, kan yağları (kolesterol, trigliserid gibi) düzeylerinin azalmasını sağlar, kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. İşleyen demir pas tutmaz.

Karın ağrısı için kardeşimi acile götürdük. Çok kıvranıyordu. 1 gün acilde kaldık.
Çok ateşi yükseldi. Sonra Ailevi Akdeniz Ateşi diye bir tanı koydular. Bize yardım edebilir misiniz?
Hangi tahlili yaptıralım?
Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) denilen hastalık iltihaplı bir çeşit hastalıktır. Vücut içi zarların bilinmeyen bir nedenle tekrarlayan iltihabı söz konusudur. Şikayet, muayene bulguları ve bazı laboratuvar testleri ile birlikte tanı kabul edilir. Ailevi Akdeniz Ateşi için kesin tanı koyduracak bir test yoktur. Atak sırasında bazı laboratuvar bulguları anormal olarak tespit edilebilir ancak hiçbirisi tanı koydurucu değildir. Tanıda, hastalığın ataklar halinde seyretmesi ve atakların özelliklerinin iyi analiz edilmesi çok önemlidir. Ailevi Akdeniz Ateşi'nde görülen klinik bulgular pek çok hastalıkta görülebildiği için hastalığın tanısı çoğu zaman gecikebilmektedir.

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