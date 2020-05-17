İlaçlarını kullanmalı
Her sene Ramazan ayında hastalarımızın birçoğu oruç tutup tutamayacaklarını sorarlar.
Psikolojik tedavi gören insanların bir kısmının kullandığı ilaçların kanda çok dengeli olması gerekir.
Bu hastalıklardan "manik depresif" rahatsızlıkta sürekli ilacı kullanması gerekir. Bu hastalık nöbet nöbet bazen depresyon bazen manik atakla tekrarladığından devamlı ilaç almak gerekir. Oruçlu hastalarda metabolizma açlığa göre düzenlenir.
Kandaki elektirolitler (sodyum, potasyum, kalsiyum.), bazı enzimlerin seviyeleri ve oranları değişir. Kullandıkları ilaçların etkileştiği proteinlerin miktarı değişebilir ve ilaçların kan seviyeleri bozulabilir. Bu nedenle bu hastaların oruç tutmaları önerilmez.
İyileşsin, ilacı bıraksın İnşallah O zaman tutabilir.
1.5 yıldır şeker hastasıyım. Pek hareketli biri sayılmam. Habire spor yap diyorlar. Yapamıyorum. Spor yapsam şeker hastalığım geçecek mi?
Şeker hastalığı geçmez.
Düzene girer. Ya da Düzeni bozulur.
Hareket etmeyen şeker hastaları düzene girmez. Sadece ilaç uzun vadeli sakatlıkları engellemez. Spor yapmak kanda şeker seviyesini ve insülin ihtiyacını azaltır, vücut ağırlığının azalmasına yardımcı olur, kalp kasını kuvvetlendirir, kasların ve eklemlerin kuvvetlenmesini sağlar, kan yağları (kolesterol, trigliserid gibi) düzeylerinin azalmasını sağlar, kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. İşleyen demir pas tutmaz.
Karın ağrısı için kardeşimi acile götürdük. Çok kıvranıyordu. 1 gün acilde kaldık.
Çok ateşi yükseldi. Sonra Ailevi Akdeniz Ateşi diye bir tanı koydular. Bize yardım edebilir misiniz?
Hangi tahlili yaptıralım?
Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) denilen hastalık iltihaplı bir çeşit hastalıktır. Vücut içi zarların bilinmeyen bir nedenle tekrarlayan iltihabı söz konusudur. Şikayet, muayene bulguları ve bazı laboratuvar testleri ile birlikte tanı kabul edilir. Ailevi Akdeniz Ateşi için kesin tanı koyduracak bir test yoktur. Atak sırasında bazı laboratuvar bulguları anormal olarak tespit edilebilir ancak hiçbirisi tanı koydurucu değildir. Tanıda, hastalığın ataklar halinde seyretmesi ve atakların özelliklerinin iyi analiz edilmesi çok önemlidir. Ailevi Akdeniz Ateşi'nde görülen klinik bulgular pek çok hastalıkta görülebildiği için hastalığın tanısı çoğu zaman gecikebilmektedir.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Maske takılmalı 16 Mayıs 2020, Cumartesi 34 yaşındayım Corona'dan korkuyorum. İşe gitmiyorum. Evden çöp filan atarken maske takmam gerekir mi? Evet gerekir....
- Corona dalgası 12 Mayıs 2020, Salı Hocam bu Corona dalgası nedir. 2. dalga varmış. Arkadaşlara sordum dalga mı geçiyorsun dediler. Deniz mi bu mikrop...
- Tehlikeli olabilir 11 Mayıs 2020, Pazartesi İki gün önce ishal oldum. Günde 4 kere tuvalete gidiyorum. Ateşim yok. Doktora gitmem gerekir mi? İSHAL bazen...
- Maskeleri yıkamayın 09 Mayıs 2020, Cumartesi Hocam bir tane maskem var. Bulamazsam ne yapayım. Yıkayayım mı? TIBBİ maskeler yıkanırsa özellikleri değişir....
- Sıcaklık önemli 07 Mayıs 2020, Perşembe Hocam eşim çalışıyor. Corona'dan bizde korkuyoruz. Her şeye dikkat ediyorum. Eve gelince çamaşırlarını kapıda çıkarttırıyorum...