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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 13 Mart 2020, Cuma

Anlayışlı olun

Son 4 aydır eşimle doğru düzgün ilişkiye giremiyoruz. 'Doktora git' dedim, gitmedi. Hemen bitiyor. Başka bir kadın mı var acaba diye içim içimi yiyor?
ERKEN boşalma öncelikle gerilim, stres, evham, kaygı, korkuyla ilgilidir.
Uykusuzluk, düzensiz beslenme gibi durumlardan etkilenebilir. Hastalıklarda erken boşalmaya neden olabilir.
Başka birisiyle birlikte olma nedeniyle erken boşalma olması ihtimali öncelikle sizin kaygı-korkunuz olabilir.
Her şeyini eşinle paylaşman en uygun çözümdür. Kuşkudan iyidir.

Biz eşimle pek cinsellik konuşmuyoruz. Bir dergide okudum. Fantezi demişler. Ne demek bu?
FANTEZİ, sınırsız hayal demektir.
Cinsel ilişki ile ilgili çeşitli farklılıkları zihnimizde canlandırmak cinsel isteği arttırmak isteyenler için bir yöntemdir.
Ancak eşinin rahatsız olduğu durum, fikir olursa ısrar etmek beklenenin tersi bir sonuç yaratabilir.

5 yıllık evliyim. Üç çocuğumuz oldu. Eşim "Artık tüp bağlatalım" dedi. Biraz çekindim, bir zararı var mı?
BU uygulama, kadında yumurtayı taşıyan tüplerin ameliyatla bağlanmasıdır.
Uygulandıktan sonra artık gebe kalınması beklenmez. Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde herhangi bir değişiklik meydana getirmez.
Cinsel hayat etkilenmez.
Çiftler arasındaki birliktelik eskisi gibi devam eder.

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