Eşim çok kilolu

Eşim şişman. İlişki istediğimiz gibi olmuyor. Nefesi daralıyor. Bir de horluyor. Ne yapmalıyım?

ANLATTIKLARIN uyku apnesi sendromu dediğimiz duruma uyuyor. Nefes darlığı, uyku düzensizliği, şişmanlık, terleme, kan şeker düzensizliği ve cinsel performansta azalma bir arada olabilir. İç hastalıkları uzmanına muayene ol. Kulak burun boğaz uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanı ve gerektiğinde diğer branşlara da ihtiyaç duyulabilir. Bu işleri halledin.

Evlendiğimiz günden beri sıkıntılıyız. Üç aydır ilişkide kendimi sıkıyorum. Eşim de sinirlenmeye başladı. Korkuyorum. Yardım edin. Ne yapayım?

VAGİNİSMUS dediğimiz bu durumu birçok kadın yaşayabilir. Cinsel organın kasları tekrarlayan ve istek dışı bir şekilde kasılır. Bu da ilişkiye engel olur. Hastalık durumu olmasa bile kadınların yaklaşık yarısında ilk ilişki deneyimi öncesi bu şikayetler olabilir.

Eşinle korkularını paylaş. Psikolog desteği alabilirsin.

Depresyona girdim. 5 aydır depresyon ilacı kullanıyorum. İki aydır eşimle ilişkide sertleşme sorunum başladı. Karım, "Başka bir kadın mı var?" deyince mahcup oldum. Yol gösterin.

ÖNCE sabır. Stres, sertleşme sorunu yapar. Depresyon ilaçları yan etki olarak sertleşme sorununa yol açar.

Bu hastaların yaklaşık yüzde 25'inden çeşitli ilaçlar sorumludur. Eşin hemen kendisi için en kötü ihtimali söylemiş.

Onu bilgilendir. Her türlü sıkıntıyı paylaş. Erkeklik gururu gibi bir yanlışa düşme. Her şey bizim için.

Herkes erken boşalmadan şikâyetçi. Ben de ilişkide geç boşalıyorum. Bu iyi bir şey mi?

HER şeyin ortası karar. Geç boşalma da rahatsız bir durumdur. Cinsel işlev bozukluğudur. Nadir görülür. Bedensel bir nedenden kaynaklanma olasılığı vardır. Ergenlik döneminde görülebilir. Psikolojik etkenler önemlidir.

Tedavisi psikoterapidir.

25 yaşındayım. İlişkiye girmekte zorlanıyorum. Kendim mastürbasyon yaparken sıkıntı yoktu. Şimdi sertleşme sıkıntım var. Ne önerirsiniz?

SORA sora Bağdat bulunur. Ama bu sıkıntının çözümü sorarak değil doktora giderek bulunur. Anlattıklarınıza göre kendi kendinize uygulamalar yaparken sertleşme sorunu yok.

İlişki yalnız olmadığın bir durumdur.

Yani başkalarının yanında ruh haliniz değişebilir. Psikolojik desteğe ihtiyacın olduğunu düşünüyorum. Sık mastürbasyon yapmak, ilişkinin doğallığını olumsuz etkiler.

21 yaşındayım. Evliyim. Çocuğum olsun istiyorum. Ama cinsel organımda sarkma olur diye normal doğumdan korkuyorum. Sezaryen yaptırsam mı?

DEREYİ görmeden paçaları sıvama.

Bu soruyla sık sık karşılaşırız. Kaygın boşuna. Beden yapısı olarak sarkmaya müsait lif yapın varsa sezaryen de olsan sarkar. Normal doğum anne ve çocuk için en iyi tercihtir. Ancak sizi takip eden doğum uzmanı anne ve bebeğin sağlığını korumak için sezaryen önerebilir. Ayrıca sebep ne olursa olsun cinsel organ estetik operasyonları her zaman mümkün.