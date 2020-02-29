Hala çocuk yok

Oğlum üç aylık evli. Hala çocukları olmadı. Yakınlar "Şunu yerse güçlenir bunu yerse güçlenir" diyor. Pek güvenemedim. Ne yapalım?

SİZİN çocuk evlenip aile kurmuş.

Artık özel hayatları var. Bebek beklentisi onların özel hayatı ile ilgili. Bu tarz yiyeceklerin kesin fayda sağlayıcı olduklarıyla ilgili bilimsel gerçekler net değil. Bu nedenle oğlun herhangi bir sorun yaşarsa üroloji ve iç hastalıkları uzmanına muayene olması yeterli.

Eşimle ilişki isteğim azaldı. Doktora gittim "Spor yap düzelir" dedi. Ben haftada 3 kere maç yapmaya başladım. Ancak maçtan sonra yine isteğim azalıyor. Hani iyi gelirdi?

YAPMA. Spor bedendeki kas miktarını arttırır. Testosteron hormonu arttığında ilişki isteği olumlu etkilenir.

Bu nedenle egzersiz yapın deriz. Sen vur deyince öldürmüşsün. Yüksek enerji harcama ve yorulma sonrası kısa sürede yüksek enerji ve aktivite gerektiren ilişkide başarılı olmaya çalışmışsın.

Sonuç hüsran olunca paniklemişsin.

Gerek yok. İlişki öncesi hafif tokluk ve sakinlik tavsiye edilir.

Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Bunun bir tedavisi var mı?

VAR. Öncelikle psikolog değerlendirmesi ve önerileri al. Geciktirici kremler ve bazı ilaçlar erken boşalma tedavisinde kullanılıyor. Eşinle konuyu paylaş. Birlikte çözümler üretmeye çalış. Uyku, beslenme, gerilim, yorgunluk, uygun mekân ile ilgili düzensizlikler erken boşalmaya çanak tutar.

Depresyon hapı almaya başladım. Cinsel hayatım bozuldu. Sorun nedir?

DEPRESYON hapını doktor mu başladı, yoksa sen mi açık bir eczaneden aldın? Evin şalteri atınca elektrikçiye gidiyorsunuz kendi şalteriniz atınca kafanıza göre ilaç alıyorsunuz. Olmaz.

Her ilaç her şeye iyi gelmez. Bu tip ilaçlar, cinsel hayatı olumsuz etkiler.

Zaten depresyonda da cinsel istek azalabilir. İlacı kesin. Psikiyatri uzmanına muayene randevusu alın.

Yedi haftadır evliyim. İlişkide sürekli ağrım oluyor. Dayanmak zor geliyor. Zamanında apandisit ameliyatı olmuştum. Sanki aynı bölge ağrıyor. Onunla ilgisi olabilir mi? Bana ne önerirsiniz?

ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir. Kadın hastalıkları uzmanının muayenesi şart. Kadınların neredeyse yarısı ilişki sırasında ağrı yaşayabilir. Sonradan oluşan ağrılar, kadının ruhsal yapısındaki değişimden, jinekolojik hastalıklardan veya daha önce geçirdiğin cerrahi işlemlerden kaynaklanabilir.

Eşim sekiz hafta önce kalp krizi geçirdi. İlaç kullanıyor. Cinsel hayatımız krizden sonra kötüleşti. Doktora söylemeye çekiniyoruz. Ne yapalım?

CİNSEL hayat için öneri istenmesi doğal bir durumdur. Her hastanın hastalığı kendine özeldir. Ancak genel tavsiyelerden bahsedebiliriz. Uygun ve düzenli egzersizler ve hareketler ilişki sırasında olası riskleri azaltabilir.

Zaman kısıtlıysa erteleyin. Yetişme hissi ve gerilim sakıncalıdır. İyi dinlenilmiş bir gecenin sabahı ilişki için uygundur.

Doktorunuzun tavsiye edeceği kalp damar genişleticiler alınabilir.