Ertelemeyin

53 yaşındayım. Üç ay önce menopoza girdim. Eşim de ben de tereddütlüyüz. Menopoz ilişkiyi etkiler mi?

EVET. Menopoz bir dönem değil, görülen son adet kanamasının adıdır.

Bu dönemde östrojen hormonu azalır.

Kadın cinsel organının salgısında azalma olur. Bu ilişkide olması gereken kayganlığı azaltır. Cinsel ilişki ciddi ağrılara, hatta kanamalara neden olabilir. Doktor kontrolünde bölgesel hormon kremleri ve düzenli cinsel ilişki şikayetleri azaltabilir.

Cinsel organım küçük. Eşimden utanıyorum. Ne yapmalıyım?

EŞİNLE konuş. Utanma olmaz.

Cinsel ilişki, tek kişilik değildir.

İlişkiden keyif alıp almamak cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir.

Kadın cinsel organının derinliği 10 santimetre kadardır. Zaten ilişkiden haz aldığı bölgede yaklaşık ilk 3-4 santimetrelik bölgesidir. Uzunu kısası olmaz. Sıkıntın devam ederse önce psikoloğa git.

Eşim ve ben 40 yaşındayız. Çok nadir ilişkiye giriyoruz. Eskiden daha sık oluyordu. Bize ne önerirsiniz?

İLİŞKİ sayısının bir önemi yoktur.

Herkesin istekleri ve ihtiyaçları farklıdır.

Eğer keyif alıyorsanız, bir hastalık düşünmeyiz. Erkeklerde 60 yaşından sonra cinsel aktiviteyi etkileyen hormonlar azalabilir. Kadınlarda menopoz dönemi ilişki isteği ve özelliklerine farklılık katabilir. Şimdilik rahatla.

Eşinle sohbet et. Sayıya bakma.

67 yaşındayım. Prostat kontrolü için doktora gittim. "Tiroit tahlili yapalım" dediler. Neden şüphelendiler?

ŞİKÂYET olmadan belli hastalıkların tespit edilmesi için Check-Up yaparız. 70 yaşından sonra erkeklerde tiorit bezinin çalışması bozulabilir. Ailesinde tiroit hastalığı olanlarda, şeker hastalığında, gebe kadınlarda ve yeni anne olanlarda, şikayet olmadan da tiroit bezi çalışmasını kontrol ederiz. Korkulacak bir şey yok. Panik yapma.