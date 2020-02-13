Bir yıl beklemeli

19 yaşındaki oğlum üç ay önce evlendi. Gelinim de oğlum da çok sağlıklı, ancak çocukları olmadı. Acaba kısırlar mı? Ne yapmalıyız?

BİR yıl korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebelik söz konusu olmazsa kısırlık ihtimali araştırılabilir. Hormonal ve genetik nedenler, varikosel, geçirilmiş cerrahi ameliyatlar, çevresel ve kimyasal etkenler, doğumsal anomaliler, kısırlığa neden olabilir.

Çocuğu olmayan bir erkek, üroloji uzmanına başvurmalıdır. Muayene, özel sperm ve hormon tetkikleri gerçekleştirilir.

Kesin tedavi olmasa bile yardımcı üreme teknikleri yapılabilir.

Üç aydır kolesterolüm yüksek. Sertleşme sorunum var. Cinsel hayatım kötü. Kolesterolden olabilir mi?

KOLESTEROL yüksekliği direkt ereksiyon sorunu yapmaz. Ancak çok yüksek kolesterol uzun yıllar damar sertliğine neden olursa penis damarlarını tıkayabilir. Ereksiyon sorunu çoğunlukla stres ve sıkıntı gibi psikolojik nedenlerle ortaya çıkar. Tiroit ve cinsiyet hormonu bozuklukları, kan şekeri düzensizlikleri ve kullanılan ilaçlar da ereksiyon sorunu yapabilir. İç hastalıkları uzmanına görün.

Üç yıl önce menopoza girdim. Eşim istiyor diye 2-3 ayda bir ilişkiye giriyoruz. Sonrasında idrarda yanmalarım oluyor. Ne yapabilirim?

İLIŞKI her iki tarafın da isteğiyle olmalı. Aksi halde, huzursuzluk ve hastalık kaynağı olur. Erkek iktidarsız olduğunu düşünebilir. Sonraki bir araya gelmelerde daha güce dayalı birleşme denemeleri yapabilir. Bu da cinsel organda aşınmalar yapabilir.

40 yaşındayım. İki ay önce evlendik. Eşim ilişkide ağrısı olduğunu söylüyor. Yardım edin.

CİNSEL birleşme sırasında yaşanan huzursuzluk durumlarına cinsel ilişki ağrısı denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur.

Yaklaşık olarak yüzde 70 jinekolojik, yüzde 30 psikolojik sebeplerden kaynaklanır.

Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. İhmal etmeyin.

Yoksa sorun büyüyebilir.