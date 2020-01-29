Menopozda cinsellik

Menopozdayım. İlişkide sorun yaşıyorum. Eşim sıkıldım diyor. Mutluluk için neler yemeliyim?

MONOPOZ, doğal bir süreç. Bu dönemde cinsel hayat olumsuz etkilenebilir. Sıkıntılarını eşinle de paylaşmanı öneririm. Yoksa sorunlar büyür içinden çıkılmaz bir hal alır. Beslenmeye gelince, bu dönemde kemik sağlığını korumak için kalsiyum alman gerekir. Güneşe temas ederek D vitamini almalı, bol bol hareket etmeli ve dengeli beslenmeliyiz. Maydanoz, nane, üzüm pekmezi, tarhana, asma yaprağı, kuru fasulye ve kuru bamya yemeliyiz. Menopoz sonrası kadınların ise 3-4 porsiyon süt ve yerine geçen besinleri tüketmeleri gerekir. Önereceklerim bunlar...

62 yaşındayım. 53 yaşındaki eşim, aşk hayatında hep isteksiz. Bunun bir çaresi var mı? Neden olur?

ÖNCE nedeni ve hastalığı bulmalıyız. Cinsel isteksizlik moralimizle ve kaygımızla ilgilidir. Cinsel istek güven hissi tamamlandıktan sonra ortaya çıkar.

Eşlerin birbirleri ile ilgili beklentileri, istekleri, saygıları ve sevgileri de belirleyicidir. Menopoz ve andropoz gibi durumlar da isteksizlik ortaya çıkabilir. Eşinizle konuşarak bu ihtimalleri gözden geçirin.

32 yaşında kadınım. Altı aydır eşime karşı istek duyamaz oldum. Acaba menopoza mı giriyorum?

BU anlattıklarınla hemen menopoz durumu aklımıza gelmez. Bununla beraber östrojenin yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron şehvet duygusunun oluşmasında ve cinsel isteğin artışında rol oynar.

Testosteronun kadında normal seviyelerde olması sekste doyuma ulaşması için önemlidir. Yani bu şikayetlerle önce testosteron ölçümü yaptır.

Bir yıllık evliyiz. Daha kuvvetli olmak istiyorum. "Erkek adam böyle mi olur?" dedirtmem! Önerdiğiniz meyve falan olursa hemen alırım.

ÖNCE gerilme. Gerilim güç kaybettirir. Rahatlık, rahatlık getirir. Avokado istek ve destek arttırıcı bir meyve kabul edilir.

Yüksek oranda potasyum ve C vitamini içerir, içerisinde bulunan potasyum ile afrodizyak etki yaratarak cinsel isteği arttırdığı belirtilir. Aşırı tüketmek sakıncalıdır.

24 yaşındayım. Yeni evlendim. İlişkide erken boşalıyorum. Daha önce ilişkiye girmemiştim. Ne önerirsiniz?

ERKEN boşalmayı engellemek için dikkatini başka konulara yöneltmek herkesin aklına gelebilen ilk ihtimaldir. İlişkinin hazzını yaşayamazsın. Mutlaka psikolog, aile doktoru veya iç hastalıkları uzmanı seni bir kez değerlendirsin. Kalıcı çözüm sağlanana kadar prezervatifle ilişkiye girme veya diğer yardımcı yöntemlerin sana uygun olanlarını doktorunun tavsiyesiyle uygula.