Keçiboynuzu ve aşk

62 yaşında bir delikanlı olarak yazılarınızı okuyorum. Şimdi arkadaşlar keçiboynuzu yemişler. Sonra da evde mutlu olmuşlar. Biraz sert diye mi yoksa bu işteki faydasının başka sebebi var mı?

KEÇİBOYNUZU oldukça faydalı bir gıdadır. Ama cinsel konularda tek bir gıdayı tüketerek mucizeler yaşayamazsınız.

Ya olmazsa kaygısı bile mutsuzluk sebebi olabilir. Az az sık sık beslenin. Dinlenmiş olmanız mutluluğunuzu arttırabilir. Şikayet uzun sürüyorsa mutlaka doktor başvurusu yapın.

5 ay önce menopoza girdim. 53 yaşındayım. Menopoz cinsel ilişkiyi etkiler mi?

EVET. Menopoz, geçirilen son adet kanamasını niteleyen bir kavramdır.

Menopoz bir dönem değil sadece görülen son adet kanamasının adıdır. Bu dönemde östrojen hormonu azalır.

Kadın cinsel organının salgısında azalma olur. Bu ise cinsel ilişkide olması gereken kayganlığın azaltır. Cinsel ilişki ciddi ağrılara, hatta kanamalara neden olabilir. Doktor kontrolünde bölgesel hormon kremleri ve düzenli cinsel ilişki şikayetleri azaltabilir.

Son 4 aydır eşimle doğru düzgün cinsel ilişkiye giremiyoruz. Hemen boşalıyor. Başta bir şey demedim. 'Doktora git' dedim. Ama gitmiyor. Başka bir kadın mı var acaba diye içim içimi yiyor?

ERKEN boşalma öncelikle gerilim, stres, evham, kaygı ve korkuyla ilgilidir.

Uykusuzluk, düzensiz beslenme gibi durumlardan etkilenebilir. Hastalıklar da erken boşalmaya neden olabilir.

Psikolog-Psikiyatrist- Ürolog takibi gerekir. Ancak erkekler bu konuyu gurur meselesi yaptığından doktora gitmek istemezler. Yani git demen yetmez. Başka birisiyle birlikte olma nedeniyle erken boşalma olması ihtimali öncelikle sizin kaygı-korkunuz olabilir. Özel hayatınızdaki tespitlerinize yorum yapamayız. Ve her şeyini eşinle paylaşman en uygun çözümdür.

Kuşkudan iyidir.