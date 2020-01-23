Evlilik kabusum oldu

Üç aydır evliyim. Hala eşimle birlikte olamadım. Çünkü korkuyorum. Ne yapmalıyım?

BU durumla sık karşılaşıyoruz.

Yani sana has bir durum değil. Güvendiğin aile hekimi, iç hastalıkları uzmanı, üroloji ve kadın doğum uzmanına gidip birlikte konuşmalısın. Bekleyince bilgi edinemezsin. Uygulama yapamazsın.

Doğal bir süreç bu.

21 yaşındayım. Dört aylık evliyim. Eşimle birlikte olmayı düşündükçe huzursuz oluyorum. Hemen çocuk sahibi olmak istedi. Biraz kaba davranıyor. Canım yanıyor. Acaba çocuğum olur mu?

KAFAN ve duyguların karışık.

Eşinin de aklı karışık gibi duruyor.

Öncelikle eşinle bana anlattıklarını paylaş. Eşin kaba davranırsa çocuk olacağını sanıyor olabilir. Çocuk sahibi olmakla ilgili temel bilgileri uzmanından öğrenmeli. Stres, korku ve kaygı, özellikle prolaktin hormonu da dahil birçok hormonu etkileyerek çocuk sahibi olmayı geciktirebilir.

64 yaşında bir delikanlıyım. Eşim cinsel ilişkiye girmekten kaçınıyor. Ben hala istekliyim. Sıkıntı bende mi?

CİNSEL isteğin beklenenden fazla olması bazı hastalıkları aklımıza getirir. Yeterli testosteron üretimi varsa istek devam eder. Eşinizin testosteron düzeyi azaldıysa da cinsel isteği azalmış olabilir. Yani testosteron hem kadın hem de erkeklerde cinsel isteği belirleyen hormondur. Eşinle bunları paylaşın.

Karşılıklı çözüm bulun.

Üç yıldır evliyiz. Hala çocuğumuz yok. Doktor eşime 'Normal' dedi. Bunalımdayım. Ne yapayım?

ÖNCE üroloji uzmanına git.

Sorun ne olursa olsun bir sürü çözüm ihtimali var. Üreme sistemi idrar yolu enfeksiyonları, varikosel, hormon hastalıkları, stres ve üreme organlarındaki doğumsal yapı farklılıkları olabilir. Ayrıca s sayısı, hareketlilik veya spermin şekilsel özelliklerinde bozukluklar olabilir.