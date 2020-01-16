Fazlası da zarar

Benim cinsel hayatta bir sorunum yok. Hanımım da benden memnun. Ancak sık ilişkiye girildiğinde prostat kanseri riski artar diyorlar. Doğru mu?

KORKU, tüm hastalıkların kaynağıdır. Yapılan son çalışmalarda sık cinsel ilişkinin erkeklerde prostat kanserine yatkınlığı azalttığı tespit edilmiştir. Önemli olan sağlıklı beslenme, kaygıdan uzak kalma ve yeterli uyumaktır.

23 yaşındayım. Hala kadınlarla konuşamıyorum. Tutulup kalıyorum, çarpıntım oluyor. Bu gidişle evlenemem ben. Guatrım da var, ilaç kullanıyorum. Sizce ne yapmalıyım?

SOSYAL bir sorunun olduğunu düşünüyorum. Bu sorunu psikolog görüşmeleri ile aşabiliriz. Ayrıca panik atak yaşayanlarda bu tip tepkiler yaşanabilir. Bu durumda ilaç tedavisi ile durumu destekleriz. Ayrıca tiroit çalışma bozuklukları gerek ruhsal ve gerekse bedensel sonuçlara neden olabilir. İç hastalıkları uzmanına muayene ol.

Üç ay önce kalp krizi geçirdim. Şimdi iyiyim. Ancak ilişkide durum bozuldu. Hareket yok. Ne yapalım?

OLUR. Her ilaç bedene girdikten sonra etkisini ve yan etkisini gösterir.

İstemediğimiz etkiler olunca tedavi yeniden düzenlenir.

Başka tedaviler planlanır. Hemen panikleyip teslim olmaya gerek yok.

Yaşam bütünüyle tam ve güzel.

Aktif cinsel yaşam hayati önemdedir. Eşiniz her zorlukta yanınızda olduğunu göstermiş.