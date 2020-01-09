Yüzüme bakmıyor

Yaşım 56. Beyim bana hiç yanaşmıyor. Yüzüme bile bakmıyor. Kaşık kaşık bal yediriyorum ama tık yok! Gece çalıştığı için olabilir mi?

STRES, yorgunluk ve gece çalışma düzeni cinsel isteği olumsuz etkileyebilir. Düzenli yemek yemesi ve uyku düzeninin normalleşmesi önemli.

Stres ve sıkıntı yaparsa da istek gelmez. Salataya karanfil tohumu ekleyebilirsin. Şekeri düşüyorsa bal vermeyin parmağını bile kaldıramaz.

Yeni evliyiz. Prezervatif kullanıyorum. Ancak kullandığımızın son kullanma tarihi geçmiş. Ne yapalım?

ÖNCELİKLE alışverişlerinizde son kullanma tarihine dikkat edin. Son kullanma tarihi geçen besinler nasıl alınmıyorsa prezervatif de almayın.

Son kullanma tarihi geçen ürünler amacını gerçekleştirmenin dışında sağlığınıza da tehlikeye atabilir. Eşiniz adet tarihini takip edin. Müjdeli haber alırsanız "Her işte bir hayır var" deyin.

Dört yıldır romatizmal bağırsak hastalığım var. Yeni ilaca başladılar. Ancak cinsel organım şişti ve kızardı. Doktora söylemeye utandım. İlacı kullanmaya devam edeyim mi?

DOKTORDAN utanılmaz.

Doktorunun tedavideki yan etkileri bilmesi lazım. İlacı kes. Doktorun yeni ilaç başlayana kadar kullanma. Doktor değerlendirmesi ile alerji ilacı verilebilir.

Üç yıldır evliyim. İki yıldır sertleşme sorunu yaşıyorum. Eşim bir şey söylemeden sırtını dönüyor. Çocuğumuz olmaz diye korkuyor. Bunalımdayım.

BUNALIMDA, sertleşme olmayabilir. Cinsel ilişki o an sadece onu düşünmen gereken bir durumdur.

İlişki için gerekli sertliği sağlayamama durumuna sertleşme bozukluğu denir. İktidarsızlık, cinsel isteksizlik değildir. Erken boşalma kısırlıkla karıştırılmamalıdır. İktidarsız bir erkek orgazm ve baba olabilir...