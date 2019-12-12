Anlayışlı olun

Son 4 aydır eşimle ilişkiye giremiyoruz. Hemen boşalıyor. "Doktora git" dedim. Gitmiyor. Beni aldatıyor mu?

ERKEN boşalma gerilim, stres, evham ve kaygıyla ilgilidir. Psikolog ve ürolog takibi gerekir. Ancak erkekler bu konuyu gurur meselesi yaptığından doktora gitmek istemezler.

Özel hayatınızdaki tespitlerinize yorum yapamayız. Ancak karşılıklı güvensizlik sorunları besler büyütür.

Şikayetlerinizi eşinizle paylaşın...

Romatizma hastasıyım. Kortizon kullanıyorum. Neler yemem gerekir?

TUZSUZ ye. Kortizon ve ağrı kesiciler mide, yemek borusu ve bağırsakları zedeler. Ayrıca düzenli balık tüket. Brokoli, Brüksel lahanası, lahana, erik, portakal, kırmızı elma, biber, bezelye ve kırmızı üzüm koruyucu özellikler taşır. Ceviz, badem ve fındık ye.

Biz eşimle pek cinsellik konuşmuyoruz. Bir dergide okudum. Fantezi demişler. Ne demek bu?

FANTEZİ, sınırsız hayal demektir.

Cinsel ilişki ile ilgili çeşitli farklılıkları zihnimizde canlandırmak ve cinsel isteği arttırmak isteyenler için bir yöntemdir. Eşini rahatsız etmeyeceğini düşündüğün şeyleri paylaşabilirsin.

Kızmayacağı şekilde söyle.

Ancak eşinin rahatsız olduğu durum olursa ısrar etmek beklenenin tersi sonuç yaratabilir. Cinsel hayatınızın sağlıklı olabilmesi paylaşma ve ısrar etmeme prensipleri ile hareket edin.