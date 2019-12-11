Aramız bozuldu

39 yaşındayım. Erken boşalma sorunum var. Eşimle aramız bozuldu. İlaç kullandım ama fayda etmedi. Bitkileri severim. Bir tarifiniz olur mu?

ÖNCE eşinle duygusal durumunu düzelt. Erken boşalma için etkili bitkilerden biri kuşkonmaz köküdür.

20 gram (yaklaşık iki yemek kaşığı) kuşkonmaz kökünü bir su bardağı sütün içine koyup kaynat. Sonra sütü süz. Günde iki defa iç. İki hafta kullan.

54 yaşındayım. 19 yıldır sigara içiyorum. Menopoza girdim. Kardeşim "Kemiklerin kolay kırılır" dedi. Gerçek mi?

KEMİK erimesi menopoz döneminde artar. Gerekli tedbirleri almayan kişilerde kırıklara yatkınlık artar. Sigara kullanımı kemik kırıklarına yatkınlığı arttıran durumlardır. Sigara içmeden emekli olma vakti gelmiş. Hareket et, ağırlık kaldır, D vitamin seviyesi ölçtür.

23 yaşındayım. Üç aydır sık idrara çıkıyorum. Sistit hastalığında sadece sık idrar şikayeti mi olur?

HAYIR. Sık idrara çıkma şikâyetlerden sadece birisidir. İdrar yaparken yanma ve sızı acil idrar yapma isteği ve geceleri idrara kalkma vardır. Bazen sızı, idrar yaptıktan sonra olur ve birkaç damla kan görülebilir. İdrar kanlı da olabilir.

Karında hassasiyet ve hatta küçük çocuklarda karın ağrısı ve bulantı olabilir. Ateş genellikle yoktur.