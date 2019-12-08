Derdim kaynanam

İç güveysiyim. Tek derdim kaynanam! Hanımla ilişkiye gireceğiz, kapının önünde hep tıkırtı yapıyor. Işığı yanıp söndürüyor.

Kabus gibi. Ne yapayım?

BENCE önce kaynananın elini öp. Kendi halini anlat.

Var olan durumdan haberdar et. Bu durumdan huzursuz olduğunu ve uykusuzluk çektiğini anlat. Kızgınlık tüm hayatınızı bozar. Birlikten kuvvet doğar. Papatya çayı, rezene çayı, ıhlamur ve melisa çayı akşam içilirse rahatlık verir.

SORUNUM KADINLAR

23 yaşındayım. Hala kadınlarla konuşamıyorum. Tutulup kalıyorum, çarpıntım oluyor. Bu gidişle evlenemem ben. Guatrım da var. Ne yapmalıyım?

ANLATTIKLARINA bakılırsa öncelikle sosyal bir sorunun olduğunu düşünüyorum. Bu sorunu psikolog görüşmeleri ile aşabiliriz. Tiroit çalışma bozuklukları ruhsal ve bedensel sonuçlara neden olabilir. Mutlaka iç hastalıkları uzmanına muayene ol.

KRİZ SONRASI AŞK

Üç ay önce kalp krizi geçirdim. Şimdi iyiyim. Hanımla ilişkide sorunumuz yoktu. Yeni ilaca başladıktan sonra her şey kötüleşti. Bir öneriniz olur mu?

OLUR. Her ilaç bedene girdikten sonra etkisini ve yan etkisini gösterir.

İstemediğimiz etkiler olunca tedavi yeniden düzenlenir.

Başka tedaviler planlanır.

Hemen panikleyip teslim olmaya gerek yok. Yaşam bütünüyle tam ve güzel.

Aktif cinsel yaşam hayati önemdedir. Eşinizle sorunu konuşarak çözmeye çalışın.

PROSTAT SIKINTISI

65'inde bir delikanlıyım. Gece sık sık küçük abdeste çıkıyorum. Prostat kemale erdi gibi. Hastaneye gittim. Guatr hastalığı için tahlil yapalım dediler. Neden?

BELLI hastalık ihtimallerine karşı bazı yaşlarda tarama testleri yaparız. Daha şikayet olmadan hastalıkların tespit edilmesi için kontrol yaparız. 60 yaşından sonra erkeklerde tiroit bezinin çalışması bozulabilir. Yeterli iyot almayanlarda, ailesinde tiroit hastalığı olanlarda, şikayet olmadan tiroit bezi çalışmasını kontrol ederiz.

KEYİFLER KAÇTI

54 yaşındayım. Son 5-6 aydır hanıma faydamız dokunmuyor. Tam keyif zamanı derken olanlara bakın. Hapları almaya devam edeyim mi?

SIKINTINIZI önce eşinizle paylaşın. Bu iş karşılıklı anlayışla çözülür.

Bazı hipertansiyon ilaçları, idrar söktürücüler ve sinir sistemini etkileyen ilaçlara dikkat. İlacın yan etkisini görürseniz hemen ilacı yazan doktorunuza bilgi verin. Yeniden tedaviler düzenlensin.