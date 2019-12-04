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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 04 Aralık 2019, Çarşamba

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Hanımım üç aydır ilişkide ağrı sorunu yaşıyor. "Doktora git" diyorum. Gitmiyor. Başka çaresi var mı?
ANLATTIĞINIZ konu önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir.
Kadın hastalıkları uzmanının eşinizi muayene etmesi şarttır. Kadınların neredeyse yarısı, ilişki sırasında ağrı sorunu yaşayabilir. İlk cinsel ilişkiden itibaren ağrı olabilir.
Bu şikayetleri ihmal etmeyin.

Babamın prostat hastalığı var. Bende de olur diye korkuyorum. Ne yiyelim?
PROSTAT sağlığı için tavsiye edilen doğal yiyecekler ısırgan otu çayı, balık yağı, soya fasulyesi, yeşil çay, brokoli, kabak çekirdeği ve hafif pişmiş domatestir. Ancak önce prostat muayenesi ol.
Hastalık varsa tedavisi şart.

Prostatım var. Üroloji uzmanına gittim, küçük olduğunu söyledi. Başka bir doktor da ilişkiye giremeyeceğimi söyledi. Ağrım yok ancak gece 3-4 kez tuvalete kalkıyorum. Ne yapacağım?
PROSTAT bezinin küçükken cinsel yaşama olumsuz etkisi olmaz.
Boyutları büyürse, fonksiyonları azalırsa ve tedavisi için kullanılan ilaçlar olursa cinsel yaşamı olumsuz etkileyebilir. Ürolojik ultrason yaptırın. TPSA, FPSA, tam idrar tahlili de yaptırın. Sonra testleri bize gönderin tekrar değerlendirelim.

Yaşım 55. 15 yıldır miyomum var. Menopoza girdim. Ameliyat şart mı?
HER miyom ameliyat edilmez.
Boyutları yılda iki kattan fazla artarsa, hamileliği önlerse, düşük doğumlara neden olursa ve adet kanamalarında ciddi artışa neden olursa ameliyat kararı alınabilir. Bu nedenle takibe devam etmen gerekir.

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