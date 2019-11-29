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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 29 Kasım 2019, Cuma

75’inde cinsellik

75 yaşındayım. 3 senedir sertleşme sorunu yaşıyorum. Menim de gelmiyor. Ne kullansam acaba?
ÖNCE bazı kan testleri yaptır.
TSH, Testosteron, fPSA, tPSA, tam idrar tahlili, Tam kan sayımı, CRP ilk adım genel bilgilerini verir.
Hatta gerekirse Ultrason ile bazı değerlendirmeler gerekir. Düzenli beslen, iyi uyu. 60 yaşından sonra testosteron azalır. Damar sertliği artar. Ruhun gıcır gıcır olsa da bedeninde aşınmalar var. Üroloji uzmanına git. Sonuçta ne olursa olsun gurur-onur vesilesi yapma.

55 yaşındayım ve zımba gibiyim. 3 ay önce tansiyon hastası oldum. Kolesterolüm de yüksek. Eczacımız 'greyfurt suyu içme' dedi. Doğru mu?
GREYFURT suyu bazı ilaçların etkisini azaltır. Kolesterol ilaçları, alerji ilaçları, tansiyon ilaçları, psikiyatri ilaçları, mide ilaçları, bağışıklığı baskılayan ilaçlar, ağrı kesici ilaçlar, iktidarsızlık ilaçları, AIDS ilaçları, ritim bozukluğu ilaçları kullananlara greyfurt ve suyunu tüketmemeleri önerilir.

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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU 75’inde cinsellik
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