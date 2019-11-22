Eşim çok istekli

Eşimin karaciğerinde kanser çıktı. Tedavi görüyor. İşi de bıraktı. Şimdi sürekli ilişkiye girmek istiyor. Bende menopozdayım. Bize ne önerirsiniz?

ÖNCELİKLE erişkin bireylerin cinsel ilişki isteği doğal bir istektir.

Hastalık ne olursa olsun cinsel ilişki isteğini azaltabilir. Bu nedenle bu durumda bu istek yaşama isteği, kendine güven gibi duygusal durumların olumlu işaretidir. Takip eden doktorlarından bedensel performansı ile ilgili bilgi alman uygun olur. Menopoz doğal bir süreçtir. Hastalık değildir. Cinsel ilişkiye engel değildir.

Eşimle sorunum yok. Ama eşimle haftada 2-3 kez ilişkiye giriyoruz. Çok fazla ilişkiye girince prostat kanseri filan olursun diyorlar. Doğru mu?

KORKU ve kaygı tüm hastalıkların kaynağıdır. İyi giden durumlarda bile kaygılanacak şeyler bulmayın.

Yapılan son çalışmalarda da sık cinsel ilişkinin erkeklerde prostat kanserine yatkınlığı azalttığı tespit edilmiştir.

Önemli olan sağlıklı beslenme, kaygıdan uzak kalma, yeterli uyuma ve sigara, alkol gibi bedene zarar veren alışkanlıklardan sakınmaktır.

42 yaşındayım. Daha önce Hepatit B geçirdim. İkinci kez evlendim. Eşim 46 yaşında. Çocuğumuz olmuyor. Eşimin yaşından kaynaklı olabilir mi?

EŞİNİN yaşı tek başına belirleyici bir durum değil. Eşin üroloji ve iç hastalıkları uzmanına muayene olmalı. Hem üreme organ ve fonksiyonları hem de genel beden fonksiyonları tespit edilmeli.

Çocuk sahibi olamamanın nedeni 2 kişilik değerlendirmedir. Sorun varsa kim ile ilgili olursa olsun tedavi ve takibe devam edin.

Erken boşalma kaç yaşında başlar? Yani arkadaşlara bilgi vermek istiyorum. Yoksa benimle ilgisi yok!

TABİ ki soruna cevap vereceğim.

Kimle ilgili olursa olsun. Sorular önemlidir. Erken boşalmanın yaşı yoktur. Kişinin ruhu, bedeni her zaman erken boşlamaya neden olabilecek hale gelebilir. Bu nedenle her yaşta erken boşalma başlayabilir.

Arkadaşlarına mutlaka anlat.

Yeni evlendim. Adetlerim hem düzensiz hem de ağrılıydı. Şimdi eşimle beraber olurken de çok ağrıyor. Hemen bitsin istiyorum. Ne önerirsiniz?

ÖNCE kadın hastalıkları uzmanına muayene ol. Cinsel ilişki sırasında ağrı ve düzensiz ağrılı adet düzeni olan kişilerde endometriozis dediğimiz bir hastalık ihtimali var. Bu hastalık tedavi edilmezse bebek sahibi olma ihtimalinizi de azaltabilir.

4 aydır evliyim. Cinsel ilişkide ağrım oluyor. Apandisitten ameliyat olmuştum. Bununla ilgisi olabilir mi?

ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor.

Olabilir. Kadın hastalıkları uzmanının muayene etmesi şart. Kadınların neredeyse yarısında cinsel ilişki sırasında ağrı sorunu yaşayabilir.

Sonradan cinsel ilişki sırasında oluşan ağrılar, kadının ruhsal yapısındaki değişimden, jinekolojik hastalıklardan veya daha önce geçirdiğin cerrahi işlemlerden kaynaklanıyor olabilir.