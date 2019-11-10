Eşim bana kızıyor

Beş aylık evliyim. İlişkide kendimi çok sıkıyorum. Eşim de sinirlenmeye başladı. Boşanmasından korkuyorum. Yardım edin. Ne yapayım?

VAGINISMUS dediğimiz bir durum bu. Birçok kadın bunu yaşar. Kadın cinsel organının kasları, istek dışı bir şekilde kasılır.

Bu da ilişkiye engel olur.

Eşinle korkularını paylaş.

Psikologtan destek alabilirsin.

37 yaşındayım. Bekarım. Yaklaşık yedi aydır adetlerim düzensiz. Memelerim şişti. Bir de ucundan süt gibi sıvı geliyor. Bu ne acaba?

ADET düzensizliği, gebe kalamama ve göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi halinde kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir. Eğer bu hormon yüksekse hipofiz dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olur. İhmal etme.

48 yaşındayım. İşlerim de özel hayatım da kötü. 6 aydır eşime karşı isteksizlik yaşıyorum. Bana yardım edin.

ÖNCE eşinle şikayetlerini paylaş. Gurur meselesi yapma. Kan şekeri düşmesi, tiroit çalışma bozukluğu ve daha birçok hastalık cinsel performansını olumsuz etkiler. Küçük bir ilaçla hepsi düzene girebilir.

Güvendiğin bir iç hastalıkları uzmanı bul. Takibine gir.

52 yaşındayım. 3 ay önce prostat ameliyatı oldum. Cinsel ilişkide gücü azalır dediler. Korkumdan eşime yaklaşamadım. Ne zaman ilişkiye gireyim?

AMELİYAT sonrası ilk üç ay ilişkide bulunmayın.

Yoksa ağrı ve kanlı meni gelebilir. Ayrıca dik oturma, ağır egzersiz ve yük taşımaktan da kaçın.