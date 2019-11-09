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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 09 Kasım 2019, Cumartesi

Tadımız kaçtı

47 yaşındayım. Şeker hastasıyım. 3 aydır cinsel hayatımda sıkıntılar başladı.
Şekerin cinselliği etkilendiğini biliyorum. Bu kadar çabuk olur mu?
Hayır. Cinsel hayatının etkilenmesi belki ilaçlardan, belki gereksiz kafaya taktığın gelecek ve hatta belki de şeker hastalığının dışında bir neden olabilir. Kan glikoz düzeyi iyi kontrol edilen birçok kişi hiçbir sorun yaşamaz.
Kan glikozu uzun süreli kontrolsüz olursa erkeklerde beyinden çıkıp erkek cinsel organına giden sinyallerin iletilmesini yavaşlatan hasarlara neden olabilir. Sertleşme için gerekli olan kan akımını kontrol eden sinirlerin ve damarların işlevini bozulabilir. Önce üroloji uzmanına muayene olmalısın.

78 yaşındayım. Mesane rahatsızlığım var. Tuvaletimi yaparken acı çekiyorum.
Ne yapmam gerekiyor?
ÜROLOJİ takip edip gerekenleri yaptıysa ozon tedavisi uygulamasını değerlendirebilirsiniz. Bununla beraber tekrarlayan enfeksiyonlar söz konusu ise mezoterapik tedaviler yapılabilir. Bu konuda deneyimli doktor bulmalısınız.

42 yaşındayım. Cinsel organımda yanma var. Orgazm olamamaya başladım.
Dereotu kaynatsam iyi gelir mi?
DEREOTU satın aldığın adama iyi gelir. Hemen doktora gitmen sana daha iyi gelir. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına hemen git.
Neden mi? Genel muayene birçok ihtimali değerlendirmek için gerekli.
Cinsel organlar, onların bölgesinde garip his ve orgazm olamama tarifin "Atılamayıp biriken İdrar" için nörolojik bir ihtimali düşündürür. Bel fıtıkları bile bu şikayetleri yapabilir.
Üroloji, nöroloji ve hatta fizik tedavi uzmanına ihtiyaç duyulabilir.
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