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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 21 Ekim 2019, Pazartesi

Aşırısı da zararlı

39 yaşındayım. 7 aylık evliyim. Herkes erken boşalmadan şikayetçi. Ancak ben ilişkide geç boşalıyorum.
Bu iyi bir şey mi?
HER şeyin ortası karar. Geç boşalma da rahatsız bir durumdur. Erkeğin cinsel etkinlik esnasında hiç boşalamaması veya geç boşalmasına denir. Cinsel işlev bozukluğudur. Nadir görülür. Bedensel bir nedenden kaynaklanma olasılığı vardır.
Tedavisi psikoterapidir. Eşinle sıkıntını paylaş.

Yaşım 61. Hanım bana eskisi gibi yaklaşmıyor. Onun da yaşı 54. Halvet hali mümkün olamıyor. Ne desem de ilişkiye girmiyor.
Bende de hala istek var. Ne önerirsiniz?
EŞİNLE bu konuyu konuş. Ayıp diye düşünüp eşinle konuşmazsan hangi nedenle isteksiz olduğunu anlayamazsın. Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı cinsel organ ile ilgili sıkıntıları olabilir. Bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekebilir.
Bazen idrar kesesi ve rahim sarkmaları ile ilişki sonrası idrar yapma şikayetleri olabildiğinden, ilişkiden sakınabilir.
Bunları hallet.

37 yaşında bekar bir kadınım. Yedi aydır adetlerim düzensiz. Memelerim şişti. Ucundan süt gibi sıvı geliyor. Bu nedir acaba?
BU anlattıklarına göre sana en azından TSH, prolaktin testi yaptırmak gerekir. Adet düzensizliği, gebe kalamama, göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetlerinden herhangi biri veya birkaçı ile başvuran kadınlardan kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir. Eğer bu hormon yüksekse hipofiz dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir. İhmal etme. Böyle bir durum gebe kalma ihtimalini azaltabilir.

Bir aydır ilişkiden sonra beyaz akıntı geliyor. Neden olur? Gelmemesi için ne yapmalıyım?
SEBEBİNİ bulmamız gerekir. Mantar hastalıkları beyaz akıntı yapabilir.
Kadınlardaki akıntılar özellikle şeker hastalığının ilk belirtisi bile olabilir. Hem kadın hastalıkları uzmanı hem de iç hastalıkları uzmanı tarafından muayene edilmen gerekir.
Erkeklerdeki ilişki sonrası akıntılarda ise prostat hastalıkları veya cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından dikkatli olmak gerekir.

47 yaşındayım. 2 yıldır şeker hastasıyım. Şeker hastasının cinsel hayatı erken biter diyorlar. Nelere dikkat etmeliyim?
MUTLAKA hastalığı kabul edip hastalığa uyum sağlamalısın. Hastalığın gereklerini yerine getirirsen sıkıntı yok. Cinsel yaşamını normal olarak sürdürebilmeniz için kan şekerinizi iyi kontrol etmeniz çok önemlidir.
Kısa dönemde düşük ve yüksek şeker düzeylerini önlemek cinsel yaşamınızı iyileştirebilir. Uzun süren yüksek şeker düzeyleri sizi yorgun düşürebilir.
Böylelikle ereksiyon problemi yaşayabilirsiniz. Ayrıca hiperglisemi kadın ve erkek cinsel organında mantar infeksiyonlarına yol açabilir.
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