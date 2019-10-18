Keçiboynuzu iyi gelir mi?

Tansiyon ilacı kullanıyorum. Cinsel gücü artırıcı hap alabilir miyim?

DİKKAT! Sakın doktorunuzdan habersiz cinsel gücü arttıran ilaç kullanmayın.

Bazı tansiyon ilaçları, cinsel sertleşme ve güç arttırmak için kullanılan bu ilaçlarla birlikte alındığında hayati riskler doğurabilir. Tansiyon düşüklüğü ve buna bağlı diğer hastalıklar olabilir.

Dimyat'a pirince giderken, evdeki bulgurdan olmayın...

Eşim kalp krizi geçirdi, ilaç tedavisi alıyor. Cinsel hayatımızı nasıl düzenleyeceğimizi bilemiyoruz. Krizden önce doyumlu bir ilişki yaşıyorduk. Doktora söylemeye çekiniyoruz. "Hasta hasta neyi düşünüyorlar" derler mi?

CİNSEL hayat için de öneri istenmesi ve verilmesi doğal bir durumdur. Ayıp bir yanı yoktur. Nasıl ki hastalıklara uygun yemek yeme, hareket önerileri veriliyor, Doktorunuzla mutlaka görüşün.

Her hastanın hastalığı kendine özeldir. Ancak genel tavsiyelerden bahsedebiliriz.

Uygun ve düzenli egzersizler, hareketler cinsel ilişki sırasında olası riskleri azaltabilir.

Alkollü ve sıcak ortamda cinsel ilişkiye girmekten sakının.

Zaman kısıtlıysa erteleyin.

Yetişme hissi ve gerilim sakıncalıdır. İyi dinlenilmiş bir gecenin sabahı cinsel ilişki için uygun zaman olabilir.

Doktorunuzun tavsiye edeceği kalp damar genişleticiler ilişki öncesinde alınabilir.

62'lik delikanlıyım. Arkadaşlar güç için keçiboynuzu öneriyor. Doğru mu?

KEÇİBOYNUZU oldukça faydalı bir gıdadır. Ama cinsel konularda tek bir gıdayı tüketerek mucizeler yaşayamazsınız.

Ya olmazsa kaygısı bile mutsuzluk sebebi olabilir.

Az az sık sık beslenin.

Dinlenmiş olmanız mutluluğunuzu arttırabilir. Şikayet uzun sürüyorsa mutlaka doktora başvurun.

Menopoza girdim. Nasıl bir beslenme önerirsiniz?

MENOPOZDA hormonal değişiklikler duyguları da değiştirir. Kemik erimesi ihtimali vardır. Bunun için düzenli beslenin. Süt ürünleri, maydanoz, keçiboynuzu kalsiyum kaynağıdır. Ancak yaklaşık 2 katı kadar magnezyuma da ihtiyaç vardır.

Kuruyemişler, yeşil sebze meyveler, özellikle kabak çekirdeği tüketin. Gereksiz kalsiyum ilaçları almayın.