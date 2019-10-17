Memnun edemiyorum

Altı aylık evliyiz. Eşim ilişkide rahatlamadığını söylüyor. Bize bir yol gösterin.

EŞLERİN, ilişki sırasında bedensel ve ruhsal olarak keyif alması gerekir.

Rahatlamak, kişiden kişiye değişebilen bir durumdur.

Birliktelik sonunda mutlu, yorgun ve keyifli bir haliniz varsa orgazm oldunuz demektir. Bunun eşlerin her ikisi için de gerçekleşmesi gereklidir. İlişkiden önce daha uzun süre birbirinize vakit ayırarak haz duyma durumunuzu hazırlayın.

Sorunlarınızı konuşun.

6 yıldır tansiyon hastasıyım. İlaç kullanıyorum. Bir süredir ilişkide tansiyonum yükseliyor. Çarpıntım oluyor. Terliyorum. Normal mi bu?

NORMAL değil.

Tansiyon aynı aktivite ile daha önce yükselmezken şimdi yükseliyorsa yeni bir sorun var demektir. İç hastalıkları uzmanına muayene ol. Kalp damar sisteminin de değerlendirilmesi gerekir.

56 yaşındayım. Hanım da 51 yaşında. Son günlerde eşim ilişkide yanma olduğunu söylüyor. Nedendir?

KADIN hastalıkları uzmanı başvurusu uygun olabilir. Özellikle menapoz öncesi dönemlerde hormon değişiklikleri olabilir. Buna bağlı olarak mukoza dediğimiz bölgelerde kurumalar meydana gelebilir. Tanının sebebine göre gerekirse iç hastalıkları uzmanı, üroloji uzmanı devreye girebilir.

4 aydır evliyim. İlişkide ağrım oluyor. Eşim üzülmesin diye demiyorum ama dayanmak da zor geliyor. Apandisitten ameliyat olmuştum. İlgisi olabilir mi?

ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir. Kadın hastalıkları uzmanının muayene etmesi şart.

Kadınların neredeyse yarısı ilişki sırasında ağrı sorunu yaşayabilir.

Muayene sonrası bir sıkıntı bulunmazsa psikolog görüşü gerekir.

55 yaşındayım. 2 aydır ilişki sırasında sertleşme sıkıntım başladı. Ama ne yaptıysam tık yok. Bu yaşta erkeklik biter mi?

BU yaşta andropoz beklenmez. 50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin üçte birinde testosteron hormon eksikliği vardır. FSH, LH, testosteron ve prolaktin testi yaptır.