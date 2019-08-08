Prostattan korkuyorum
TEDBİRE devam. Prostat hastalıklarına iyi gelecek içeceklerden birisi yeşil çaydır. Yeşil çayın içinde Epi Gallo Kateşin Gallat denilen madde bulunur.
Yapılan çalışmalarda bu maddenin prostat kanserine karşı koruyucu olduğu gösterildi. Günde en fazla 2 bardak içilebilir.
İLİŞKİYE GİRMEYİN
28 yaşındayım, 5 yıldır evliyim. 1 çocuğum var. Eşimde cinsel mikrop çıkmış. Siğil mikrobuymuş. Ne yapmalıyım?
EŞİNDE bir enfeksiyon çıktıysa öncelikle bulaşıcı olup olmadığı önemli.
Bulaşıcı mikrop varsa sen de muayene olmalısın.
Muayene ve tahlil sonuçlarına göre sana ait tedbirleri alırız. Bu süreç içinde eğer ilişkiye girmek isterseniz korunmalı olarak ilişkiye girmeniz uygun olur.
İSTEKSİZİM
İki yıldır sertleşme ve isteksizlik şikayetim var. Köy muhtarı demir dikeni diye bir bitkiden bahsetti. "Çayını iç, bir şeyin kalmaz" dedi. İşe yarar mı?
DEMİR dikeni erkeklik hormonlarını artırır. Bu artış, ereksiyon ve cinsel istekte artışa neden olur.
Sendeki sorun bunlarla ilgiliyse iyi gelebilir. Ancak önce üroloji ve iç hastalıkları uzmanına muayene ol.
54 YAŞINDA AŞK
Yaşım 54. 9 yıldır şekerim var. Prostat da çıktı. 2-3 aydır da hanıma yanaşmak bile istemiyorum. Ne yapacağım?
ÖNCE şeker hastalığına özen göster. Şeker dengesiz giderse cinsel isteksizlik olabilir. Prostat büyümesi de cinsel isteksizlik yapabilir. Bu yüzden hem şekerin hem prostat büyümesinin tedavisine bak.
SÜTYEN VE KANSER
23 yaşındayım. Halam meme kanseri oldu. Küçük halam "Ben sütyen takmıyorum, olmadım" dedi. Sütyen kanser mi yapar?
SÜTYENİN kanser yaptığına dair bildiğim bilimsel bir çalışma yok. Meme kanseri riskini arttıran birçok faktör var. Ama bunların içinde sütyen yok. Küçük halan böyle düşünebilir.
DOKTORA BAŞVUR
27 yaşındayım. 2 defa ilişkiye girdikten sonra cinsel organımda yanma oluyor. Neden olur?
SIK ilişkiye bağlı riskler vardır. Var olan süreç, üretrit hastalığına neden olmuş olabilir. Cinsel ilişkiyle bulaşan hastalıklar da buna neden olabilir. Tahlil yaptırman gerekir. Üroloji uzmanı muayenesi gerekli. Vakit kaybetme.
KİST KORKUSU
24 yaşında bir bayanım. Uzun süreli adet düzensizliğim vardı. Doktora gittim, yumurtalıklarımda kist varmış. İnternete baktım kanser olabilirmişim.
Çok korkuyorum ve kafam çok karışık. Lütfen yardım edin.
HEMEN internetten çık. Yanlış bilgilenme sende olduğu gibi panik atak yaratabilir. Depresyona bile sokabilir. Polikistik over hastalığı, neredeyse her 10 kadının 1 tanesinde görülebilen bir hastalıktır. Adet düzensizliği, kıllanma, ciltte yağlanma, sivilce, saç dökülmesi, şişmanlık, kısırlık ve şeker hastalığına yatkınlık yapabilir. Kadın hastalıkları uzmanı takibinde kal.
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