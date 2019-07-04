Sürekli isteksizim

39 yaşındayım. Sürekli cinsel isteksizlik ve erken boşalma şikayeti yaşıyorum. Ne yapmam lazım?

ERKEN boşalmanın sebebi ruhsal ve fiziksel durumlardır. Kaygı, korku, başarısızlık, ortam uygunsuzluğu, gelenekler, eş uyumsuzluğu ve panik atak gibi durumlar en sık rastlanan sıkıntılardır. Tiroit hormonu bozukluğu, kan şekeri dengesizliği, kansızlık ve testosteron hormonu eksikliği de bu sonuçlara neden olabilir. İç hastalıkları uzmanına muayene ol. Üroloji muayenesi de gerekebilir. İstersen yaparsın.

31 yaşındayım, 3 ay önce evlendik. Eşim ilişkide hep ağrıdı diyor. Düğünden önce aileler arasında gerginlik olmuştu. Acaba bana kızdı mı?İLİŞKİ sırasında ağrı, acı, yanma ve batma durumlarına cinsel ilişki ağrısı denir. Sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın hastalıkları uzmanı muayenesi şart. İhmal etmeyin. Yoksa geleceğinizi olumsuz etkiler. Evlilik öncesi sıkıntılar ne kadar katkıda bulunur belli olmaz. Yine de eşinin gönlünü al. Belki de bu durumla bir ilgisi yoktur.

YENİ EVLENDİK AMA

3 ay önce evlendim. Düğünden beri ilişkide çabuk bitiyorum. Eşim de kızıyor. Ben ne yapayım?

İLİŞKİDE bir dakika içinde meydana gelen ve geciktirilemeyen duruma erken boşalma denir.

Kadınlarda orgazm, 12-14 dakika sonra olmaktadır. Yüzde 10'u ise hiç orgazm olamamaktadır. Eşinle sıkıntılarını paylaş. Ürolojiye görün.

EŞİMLE ARAM BOZULDU

Yaşım 39. Sorunum erken boşalma. Bu yüzden eşimle aram bozuldu. İlaç kullandım düzelmedi. Neler yemeliyim?

ÖNCE eşinle duygusal durumunu düzelt. İlişki, tek kişilik bir süreç değildir. Erken boşalma için etkili bitkilerden biri, kuşkonmaz köküdür. 20 gram (yaklaşık 2 yemek kaşığı) kuşkonmaz kökünü, 1 su bardağı sütün içine koyup kaynat. Sonra sütü süz. Günde 2 defa iç. 2 hafta kullan. Sonucu bana ilet.

Geçen yıl bana varikosel teşhisi kondu. Şimdi spermlerim şeffaf geliyor. Hastalığımla bir ilgisi olabilir mi?

VARİKOSEL için tedavi olman gerekir. Yoksa bu tip şikayetler olabilir. Gelen sıvı, sperm bile olmayabilir. Tedavide gecikme. Kısırlık riskin olabilir. Ürolojiye muayene ol. Testis Usg ve spermiyogram başta olmak üzere testler planlanmalı ve tekrar yapılmalı.