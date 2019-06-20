Kocamdan kaçıyorum!
VAGİNİSMUS dediğimiz bir durum bu. Birçok kadın bunu yaşayabilir. Cinsel organının kasları tekrarlayan, istek dışı bir şekilde kasılır. Bu da ilişkiye engel olur.
Kadınların yaklaşık yarısında ilk ilişki deneyimi öncesi bu şikayetler olabilir. Eşinle korkularını paylaş. Birlikte hareket edin.
Psikolog desteği de alabilirsin...
Sıkıntım kendimle. Spermim 42 milyon çıktı. İlişki isteği oluyor ama tekrar spermimin gelmesi bir haftayı geçiyor. Nereye başvurmalıyım?
SPERM yapımında veya yapılan spermin iletilmesindeki sıkıntının belirlenmesi şart. Üroloji muayenesi yapıldıktan sonra gerekirse iç hastalıkları uzmanı da hormonal durumunu araştırmalı. Çocuk sahibi olmak için sağlıklı sperm olması yeterlidir.
Çocuk sahibi olmak için eşinin adet dönemini takip edip, yumurtalama döneminde ilişkiye girmeniz gerekir.
İLİŞKİDE AĞRI
40 yaşındayım. 5 aydır ilişkide başım ağrıyor. Hipertansiyon ilacı verdiler. Neden ilişkide başım ağrıdı?
CİNSEL ilişki sırasında kalp damar sisteminde değişimler meydana gelir. Heyecan arttıkça kalp atış hızınız ve kan basıncınız daha da yükselir. İlaç tedavisi almazsan bundan sonra daha çok başın ağrır.
Hipertansiyon ihmale gelmez.
1.5 yıldır evliyiz. Korunmuyoruz ancak çocuğumuz yok. Soracaklar diye memlekete gidemiyoruz. Ne önerirsiniz?
"HERKES ne diyecek?" diye yaşamaktan vazgeç. Önce üroloji uzmanına git. Sorun ne olursa olsun bir sürü çözüm ihtimali var. Üreme sistemi, idrar yolu enfeksiyonları, varikosel, stres ve üreme organlarındaki doğumsal yapı farklılıkları söz konusu olabilir. Sperm sayısı, hareketlilik veya spermin şekilsel özelliklerinde bozukluklar olabilir.
49 yaşındayım. Menopoza girdim. Kemik ölçümü yaptırdım. T-2,8 çıkmış. Bu ne demek? Ne önerirsiniz bana?
KEMİK erimesi var demek. Düzenli beslen. Süt ürünleri, keçiboynuzu gibi kalsiyumdan zengin gıdalar al. Güneşe çık. Tuzsuz ye.
Mutlaka hareket et. İç hastalıkları uzmanı takibinde kal. İhmal etme.
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